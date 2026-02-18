Bloqueos en la autopista Sur: transportadores en Soacha se cansaron de ser extorsionados

Conductores del transporte público piden garantías para seguir trabajando - crédito @PasaenBogota/X

El 15 de febrero, las autoridades en Soacha, Cundinamarca, confirmaron que Agustín González, un conductor de transporte público, fue asesinado en un ataque sicarial durante un recorrido por el municipio.

Familiares del conductor informaron a QHubo que González llevaba varios años cubriendo la ruta que conecta con la zona de Prado Vegas, cerca de donde fue asesinado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Testigos del hecho afirmaron que el bus se detuvo luego de que un grupo de hombres le hizo una señal para ser recogidos; acto seguido, le propinaron varios disparos a Agustín González, que murió en el lugar de los hechos.

Conductores de transporte público bloquean la autopista Sur ante crisis de inseguridad

Ciudadanos han tenido que caminar para llegar a sus casas - crédito @PasaenBogota/X

El crimen fue el motivo por el que el gremio de conductores del transporte público en Soacha se unió sobre las 6:00 p. m. del 17 de febrero para bloquear la autopista Sur, en el lugar que conecta al municipio con Bogotá.

Sin que exista un acuerdo para que los conductores permitan el paso vehicular, medios locales han hablado con varios de los protestantes, que aseguran estar cansados de la inseguridad en Soacha.

Los conductores denuncian que son víctimas de cobros extorsivos por parte de bandas delincuenciales, y aseguran que Agustín González no fue asesinado en un intento de robo, sino como represalia por no abonar el dinero que le pedían criminales en la zona.

Hasta el momento, la autopista Sur permanece bloqueada y los ciudadanos que se movilizaban en TransMilenio han tenido que bajar de los articulados en los sectores de Terreros y León XIII para caminar hasta sus hogares.

Conductores confirmaron que los bloqueos se mantendrán el 18 de febrero - crédito @PasaenBogota/X

Conductores han afirmado que mantendrán los bloqueos en las próximas jornadas hasta que la Alcaldía de Soacha tome cartas en el asunto y garantice que podrán seguir con su labor de manera segura.

De acuerdo con los transportadores, en la madrugada del 18 de febrero habrá nuevos bloqueos en el corredor que conecta a Bogotá con el sur de Cundinamarca.

Para exponer su preocupación, conductores han recordado que en la primera semana de febrero recibieron panfletos con amenazas por parte de estructuras ilegales que delinquen en el municipio, y hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto.

“La felicidad y la tranquilidad no tienen precio”, es parte del mensaje intimidatorio que fue difundido en redes sociales luego de que varios transportadores del servicio público denunciaron que estos fueron dejados en sus vehículos.

Estos son los panfletos que recibieron los conductores de bus en Soacha - crédito IC Radio

No es la primera vez que los conductores de bus en Soacha denuncian este tipo de hechos, puesto que en mayo de 2025 realizaron un plantón luego de que un colega fue asesinado en Ciudad Verde.

En el lugar de los hechos, los sicarios dejaron un panfleto en el que se afirmaba que, en caso de no pagar lo solicitado, ese sería el desenlace de los demás que hacían parte de la ruta Terreros-Ciudad Verde.

“Cordial saludo: Este llamado va para todos los transportes privados de Soacha Ciudad Verde, que desde hace un tiempo se viene haciendo un llamado para que apoyen la organización y no han hecho caso. Por eso hemos tomado la decisión de empezar a matar a los conductores hasta que no lleguen a un acuerdo con nosotros. Los que están trabajando en nuestro sector, en este momento se les hará un paro”.

Cabe recordar que en el sector residencial de Ciudad Verde no hay acceso de rutas del Sistema de Transporte Público de TransMilenio, sino que solo funcionan rutas municipales y algunos medios de transporte llamados “piratas”.

El alcalde de Soacha informó que ha citado a los conductores para reunirse con ellos en la tarde del 18 de febrero - crédito @JulianPericoJr/X