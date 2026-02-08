En video quedó cómo caravana fúnebre de bicitaxis “paró el tráfico” a conductores y peatones en sur de Bogotá

La caravana fúnebre de bicitaxis generó alteración en la movilidad por varios minutos - crédito @PasaenBogotá/X

En diferentes ciudades del país, las despedidas fúnebres suelen estar marcadas por homenajes organizados por familiares y amigos, que acompañan a sus seres queridos en el último recorrido a través de caravanas.

Estas expresiones, que algunas veces se realizan conforme a las normas de tránsito y en otras provocan alteraciones en la movilidad, forman parte de las tradiciones urbanas y sociales del país. Esta situación suele generar controversia y debate sobre su legalidad y el impacto que tienen en el orden público.

A propósito, en la tarde del sábado 7 de febrero de 2026, una caravana de bicitaxis llamó la atención de los ciudadanos por recorrer una de las principales vías de Bogotá como parte del inusual homenaje fúnebre. Decenas de personas acompañaron el recorrido para despedir a un ser querido, generando una escena poco habitual en la capital.

Los conductores de bicitaxis habrían despedido a su compañero con una caravana en plena vía principal de la capital - crédito Colprensa

La caravana transitó por la carrera 30 a la altura de la calle 8 Sur, en dirección al sur, lo que provocó importantes retrasos en la movilidad de una zona que ya suele presentar altos niveles de congestión. Usuarios reportaron a través de redes sociales el avance lento de los vehículos y el impacto que tuvo en el tráfico durante varias horas de la tarde.

Hasta el cierre de la nota, las autoridades no habían emitido declaraciones respecto a este hecho específico. No se reportaron situaciones adicionales ni alteraciones graves al orden público, aunque la caravana fue motivo de conversación en redes sociales.

“Hagan algo. En esta ciudad todo el mundo hace lo que se le de la gana” ; “Donde están los azules que cierran las vías para hacer retenes esa es la oportunidad de guardar todos esos vehículos sin ningún documento” ; “Las motos qué no aparecen jajajjajajaja jajaja ahora son moto taxi” ; “Cuando aceptaron eso? Cuando aceptaron esos vehículos (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

Este tipo de manifestaciones, que en algunos casos respetan las normas de tránsito y en otros pueden salirse de control, continúan representando un desafío para la movilidad y la convivencia ciudadana en las principales ciudades del país.

Una caravana de bicitaxis recorrió la carrera 30 de Bogotá como parte de un inusual homenaje fúnebre, sorprendiendo a los ciudadanos - crédito Fotomontaje Infobae (@PasaenBogotá/X)

Movilidad en Bogotá, la capital entre las más lentas del mundo

El más reciente TomTom Traffic Index 2025 reveló que Bogotá se posiciona como la séptima ciudad más congestionada del planeta, reflejando un panorama crítico para la movilidad urbana en la capital colombiana.

Según el informe, la velocidad promedio en Bogotá fue de 18,9 kilómetros por hora, mientras que en hora pico recorrer apenas 4,7 kilómetros puede tomar hasta quince minutos. A lo largo del año, un conductor promedio perdió alrededor de 153 horas atrapado en trancones.

El estudio, basado en la información de millones de vehículos conectados, situó a Ciudad de México y Bengaluru en India como las ciudades más congestionadas, con velocidades promedio que no superan los 17 kilómetros por hora y hasta 184 horas perdidas anualmente por conductor. En el contexto colombiano, cuatro de las principales ciudades figuran en el ranking mundial: además de Bogotá, aparecen Medellín, Cali y Barranquilla.

Bogotá, entre las 10 ciudades con peor tráfico en el mundo - crédito Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca

De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), uno de los factores determinantes en la congestión bogotana ha sido la simultaneidad de obras, llegando a registrarse cerca de 1.200 frentes activos. Proyectos como el Metro de Bogotá y la troncal de TransMilenio por la avenida 68 han reducido carriles y desviado el tráfico, duplicando e incluso triplicando la duración de trayectos habituales.

El informe también ubica a Medellín en el puesto 11, con una velocidad promedio de 20,7 kilómetros por hora y 153 horas anuales perdidas en congestión. En esta ciudad, la construcción del Metro de la 80 afecta temporalmente la circulación, aunque se espera que a largo plazo el proyecto mejore el sistema de transporte.

En Cali, los conductores pierden en promedio 138 horas al año en tráfico y la velocidad media es de 20,6 kilómetros por hora, mientras que la incertidumbre por la aprobación del tren de cercanías agrava el panorama. Finalmente, Barranquilla presenta una de las velocidades más bajas en el listado, 16,4 kilómetros por hora, y 126 horas anuales perdidas en congestión, con una movilidad que varía según los corredores viales.