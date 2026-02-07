Colombia

Cayeron alias Guadaña y alias El Viejo en el Eje Cafetero: Ejército coordinó con Fiscalía el operativo

Los capturados tenían en su poder 13 kilos de marihuana prensada y armas de fuego y artesanales


Alias Guadaña y El Viejo
Alias Guadaña y El Viejo fueron capturados con 13 kilos de marihuana prensada - crédito Ejército

Tropas de la Octava Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General, capturaron a dos individuos identificadas como alias Guadaña y El Viejo en el municipio de Dosquebradas, Risaralda.

Las detenciones sucedieron por medio de dos operativos se llevaron a cabo en las ciudades de Pereira y Armenia, en la región del Eje Cafetero.

Según información oficial publicada por el Ejército, los detenidos serían presuntos colaboradores del grupo delincuencial organizado La Cordillera. Durante el allanamiento, las autoridades incautaron estupefacientes.

Decomisaron “13 kilogramos de marihuana prensada, clorhidrato de cocaína, un arma de fuego y tres dispositivos móviles utilizados para las actividades ilícitas”, de acuerdo con el reporte del mayor Andrés Felipe Quesada Ducuara, comandante del Gaula Militar del Eje Cafetero.

Ejército capturó a alias Guadaña y El Viejo - crédito Ejército Nacional

El cannabis estaba distribuido en 140 bolsas plásticas con un peso aproximado de 1.900 gramos, 300 cigarrillos de marihuana que sumaban cerca de 600 gramos y 10 paquetes grandes de marihuana prensada con un peso total de 10.500 gramos. Además, decomisaron 65 dosis de cocaína.

Las autoridades también confirmaron que los hombres tenían un arma de fabricación artesanal “tipo lapicero”, con cartucho calibre de 22 milímetros

Gildardo Antonio Betancourt Piedrahíta, alias Guadaña, fue encontrado con la mayor cantidad de marihuana, y Gustavo Adolfo Munévar, alias El Viejo, tenía en posesión de 60 gramos de cocaína.

Ambos estaban encargados del almacenamiento y distribución de droga hacia expendios móviles en los barrios San Judas y El Balso.

Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía 46 EDA les imputó el delito de tráfico de estupefacientes. Los implicados no aceptaron los cargos.

El ente acusador solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, aunque la audiencia para definir su situación jurídica quedó suspendida.

Otras capturas en el Eje Cafetero

De la misma manera, el Ejército informó sobre la captura de un individuo señalado por extorsión en la misma ciudad.

Su detención fue en flagrancia, mientras “intimidaba a la víctima mediante amenazas directas contra su integridad y la de su núcleo familiar, exigiendo la suma de 300 millones de pesos”.

De la misma manera, el Ejército informó que en una acción coordinada en Armenia, Quindío, unidades del Gaula Policía Quindío lograron la captura en flagrancia de una persona, acusada de presunta extorsión bajo la modalidad de préstamo “gota a gota”.

En las últimas semanas, la
En las últimas semanas, la Policía ha logrado más capturas a integrantes del grupo delincuencial La Cordillera por homicidio, narcotráfico, extorsión y concierto para delinquir - crédito @PedroSanchezCol/X

La detención hace parte de las recientes operaciones adelantadas en el Eje Cafetero para combatir estructuras criminales que afectan la seguridad y la libertad personal.

Las autoridades señalaron que este resultado impacta de forma directa los eslabones delincuenciales en la región. Además, reiteraron su compromiso de mantener acciones contra delitos como la extorsión y el secuestro. Invitaron a la ciudadanía a denunciar estos hechos a través de la línea 147 de los Gaulas Militares disponible a nivel nacional.

Pareja de esposos capturados por extorsión en Cali

En una operación realizada en El Cerrito, unidades del Gaula de la Policía Valle capturaron a dos personas cuando recibían $2.000.000 en efectivo como parte de una extorsión a un comerciante, según informó la Policía Nacional de Colombia.

La investigación estableció que los detenidos, que mantenían una relación sentimental, seleccionaban a sus víctimas mediante seguimientos, fotografías y análisis de rutinas.

Bajo la fachada de supuestos técnicos en instalación de cámaras de seguridad, obtenían información sensible sobre accesos comerciales y movimientos financieros, la cual era utilizada para fortalecer sus exigencias delictivas por medio de mensajes de WhatsApp.

La pareja fue capturada en
La pareja fue capturada en flagrancia, en el Valle del Cauca - crédito Policía Nacional

Durante el proceso, los extorsionistas se identificaban como miembros de la Gaor “Adán Izquierdo” para intimidar a los comerciantes e imponían pagos que podían alcanzar $50 millones, acompañando las amenazas con advertencias de incendios a bienes de quienes no accedieran.

Los elementos incautados y los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación bajo cargos de extorsión agravada. La Policía Nacional reiteró su compromiso en la protección de los comerciantes e instó a la ciudadanía a denunciar intentos de extorsión a través de la línea 165 del Gaula, disponible las 24 horas del día y con garantía de confidencialidad.

