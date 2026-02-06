J Balvin reveló quebranto de salud tras su aparición en los Grammy: “Aunque esté enfermo, me veo bello”

J Balvin comunicó a sus seguidores que atraviesa un episodio complicado de salud - crédito REUTERS/Mario Anzuoni - @jbalvin/ Instagram

La reciente presencia de J Balvin en la ceremonia de los Premio Grammy del 1 de febrero junto a su esposa, Valentina Ferrer, generó gran expectativa entre sus seguidores y la industria musical.

El artista colombiano participó del evento en uno de sus momentos de mayor visibilidad internacional y compartió imágenes en redes sociales que reflejaron el ambiente familiar y profesional que lo acompañó en la gala.

Pocos días después de esa aparición pública, J Balvin acudió a sus redes para informar que atraviesa un quebranto de salud. El cantante explicó que sufrió una intoxicación que lo obligó a permanecer en su residencia, aunque aclaró que su estado general es estable y que se encuentra acompañado por su familia.

“Me intoxiqué y estaba aprovechando esta luz sexy para decirles que, aunque esté enfermo, me veo bello”, expresó el propio artista en un video publicado en sus historias de Instagram, según se recoge en medios especializados. La grabación permitió identificar la presencia de Valentina Ferrer y su hijo Río, quienes se encontraban con él durante el proceso de recuperación.

Tras presentar síntomas de intoxicación, J Balvin decidió resguardarse en su hogar junto a su esposa e hijo - crédito @jbalvin / Instagram

Hasta el momento, J Balvin no ha proporcionado detalles sobre el origen de la intoxicación ni ha informado si fue necesaria atención médica especializada. El músico colombiano prefirió mantener la privacidad sobre el episodio, aunque destacó que sigue bajo cuidado familiar. La noticia se difundió tras la repercusión alcanzada por su paso por los premios Grammy, lo que motivó la atención de sus seguidores y generó especulaciones sobre el momento en que se produjo el malestar.

Las redes sociales del intérprete se llenaron de mensajes de apoyo, entre los que destacan frases como: “Solo tú puedes verte sexy hasta estando enfermo” y “Menos mal que estás bien, recupérate pronto”. La comunidad de seguidores de J Balvin manifestó preocupación y empatía, mientras aguarda información adicional sobre su evolución.

De acuerdo con la información disponible, J Balvin permanece en reposo en compañía de Valentina Ferrer y su hijo, sin descuidar la preparación de nuevos proyectos musicales que podrían presentarse durante 2026. El artista no ha anunciado cambios en sus compromisos públicos ni ha adelantado si cancelará presentaciones futuras. La expectativa se mantiene sobre próximas actualizaciones que pueda ofrecer el propio músico a través de sus canales oficiales.

Balvin no reveló las causas de su intoxicación, pero se le ha visto junto a su familia en redes sociales - crédio @valentinaferrer/IG

J Balvin confirmó asistencia al Super Bowl para apoyar a Bad Bunny

El panorama de la música urbana latinoamericana suma un nuevo capítulo con la confirmación de la reconciliación entre J Balvin y Bad Bunny. Luego de varios años de distanciamiento y rumores de conflictos, ambos artistas han dejado atrás sus diferencias, mostrando una imagen de unión en la cima del género.

J Balvin anunció que viajará a Santa Clara, California, para presenciar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, donde Bad Bunny será el protagonista principal. El colombiano compartió su entusiasmo durante la alfombra roja de los Premios Grammy y destacó la madurez profesional y personal de su colega: “Hablamos el otro día. Súper feliz. Creo que es un hombre que está muy maduro, sabe lo que quiere”, afirmó en declaraciones a la agencia EFE.

La presencia de J Balvin en el Levi’s Stadium el próximo 8 de febrero no solo simboliza el apoyo entre dos referentes del reguetón, sino que también representa un reconocimiento al avance de la música latina en la industria global. “Yo voy a ir para verlo. Va a ser grande”, aseguró Balvin, quien resaltó el impacto y la visibilidad que la actuación de Bad Bunny implica para el género ante una de las audiencias más grandes del mundo.

Balvin reveló que asistirá al Super Bowl para apoyar a Bad Bunny - crédito @jbalvin / Instagram

El acercamiento entre ambos artistas comenzó a gestarse públicamente el 21 de diciembre, cuando J Balvin apareció como invitado sorpresa en un concierto de Bad Bunny en Ciudad de México. Esa aparición marcó el inicio de una nueva etapa en su relación, que ahora queda sellada con el respaldo público en uno de los eventos más mediáticos del año.

J Balvin valoró la importancia de la unidad dentro del movimiento urbano y subrayó el esfuerzo colectivo para mantener el crecimiento internacional del género: “Luchamos para que esto siga creciendo”. El colombiano dejó en claro que, más allá de las diferencias pasadas, el compromiso con la música y la representación de la cultura latina es el objetivo común.

La participación de Bad Bunny en el Super Bowl, como primer artista latino en encabezar el show de medio tiempo de manera individual, marca un hito para la música urbana y para la representación cultural en escenarios globales.