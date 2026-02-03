Colombia

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 3 de febrero

A lo largo del día se realizarán trabajos que provocan recortes de agua potable en diferentes zonas de la capital

La Empresa de Acueducto y
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

Durante este martes 3 de febrero, distintos barrios de Bogotá sufrirán la suspensión temporal en el servicio de agua debido a las obras de reparación, instalación y mantenimiento.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, aquí te decimos dónde serán, cuándo comenzarán y el tiempo previsto en la duración de las afectaciones, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Los Libertadores.Lugar: De la Diagonal 58B Sur a la Diagonal 55 Sur, entre la Transversal 13C Este a la Transversal 14C.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Altos del poblado, San José Sur Oriental, La Gloria Oriental, Altamira.Lugar: De la Carrera 11A Este a la Carrera 8 Este, entre la Calle 46 Sur a la Calle 36L Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Suba.Barrios: Prado Veraniego Norte.Lugar: De la Carrera 54 a la Carrera 58, entre la Calle 129 a la Calle 134.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación Válvula

Localidad: Bosa.Barrios: Atalayas, Bosa Linda, Brio, Cañaveralejo, Ciudadela El Recreo, Ciudadela El Recreo II, El Anhelo, El Recreo, Las Margaritas, Metrovivienda, Renacer, Sabanas del Dorado, San Bernardino II, San Bernardino Rural, San Bernardino XIX, San Joaquin, Villas del Rogreso.Lugar: De la Avenida Carrera 89B a la Carrera 106A, entre la Calle 59B Sur a la Calle 61A SurDe la Carrera 92 a la Carrera 106A, entre la Calle 61A Sur a la Calle 75A Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, realice una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

