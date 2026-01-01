Colombia

Delincuente capturado en flagrancia le pidió a los policías que lo soltaran por ser fin de año: “Hoy 31, colabórenos, viejo”

La transmisión en redes de la escena del 31 de diciembre puso en el centro la reacción social ante la autoridad en días festivos

En redes sociales, se ha viralizado este video en dónde los usuarios se han mofado de los presuntos criminales - crédito @ColombiaOscura / X

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que la Policía captura a dos presuntos delincuentes en Popayán.

La escena, grabada por un testigo el 31 de diciembre, ha causado impacto por la actitud poco habitual de uno de los hombres arrestados.

Durante la intervención policial, uno de los sujetos suplica abiertamente al agente que no lo detenga, resaltando la fecha como motivo para solicitar indulgencia. Segundos después, el mismo individuo amenaza a la persona que graba el suceso, generando inquietud entre quienes presenciaban la situación.

Hasta el momento, no se ha hecho pública información sobre la identidad de los involucrados ni sobre el motivo específico de la detención.

En el video se puede escuchar como la persona que está grabando, se burla de las capturas a los dos responsables diciéndoles “¿Usted ya conoció a Yaper? Por favor. Conoce a Yaper. Llorindéris de yaper. Lo pusieron a conocer, lo pusieron a conocer. Ya sabe”.

Entre tanto, se puede escuchar a uno de los capturados suplicándole a los uniformados que lo dejen libre. “Hoy 31, colabórenos, viejo”. Posteriormente, este mismo sujeto le dice al hombre qué está grabando “Cuando me lo encuentre”... de forma amenazante.

El creciente impacto de la pólvora en Colombia: una alerta sobre salud pública y responsabilidad social

El aumento de quemados por pólvora en Colombia durante la temporada de fin de año de 2025 refleja una tendencia en alza que preocupa a las autoridades sanitarias y pone el foco sobre los riesgos asociados al manejo de fuegos artificiales y el consumo de alcohol en celebraciones.

Según el Instituto Nacional de Salud, el número total de lesionados ascendió a 1.028 personas, lo que constituye un incremento del 7% en comparación con 2024.

Otra de las problemáticas que preocupan a las autoridades nacionales son los quemados por manipulación de pólvora. La cifra no bajó - crédito archivo Colprensa

La evolución reciente del fenómeno muestra que, en solo seis días próximos a fin de año, más de 200 personas sufrieron quemaduras, con un fuerte impacto entre los más jóvenes.

La Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá reiteró la importancia de acudir a asistencia médica incluso en casos leves relacionados con pirotecnia, a la vez que publicó una serie de sugerencias ante este tipo de incidentes.

El último informe del Instituto Nacional de Salud sitúa a los niños y adolescentes como el grupo de mayor vulnerabilidad, con 324 menores involucrados en accidentes relacionados con pólvora, incluidos 33 incidentes donde adultos en aparente estado de embriaguez supervisaban a las víctimas.

En el corte realizado el 25 de diciembre, la tendencia era ya alarmante: “Se han notificado 825 casos de lesionados por pólvora pirotécnica en todo el territorio nacional, con una variación del 5,1% con respecto al mismo corte en la temporada 2024”, explicó el INS.

El desglose de esos datos revela que 267 casos, equivalentes al 32,3%, corresponden a menores de 18 años. De este grupo, 29 estaban acompañados por adultos bajo los efectos del alcohol, lo que subraya la combinación de factores de riesgo.

Aunque parezcan inofensivos, las autoridades alertan que los pirotécnicos suelen ser más peligrosos de lo que se cree- crédito Pixabay

La entidad también advierte que los adultos en estado de embriaguez ocupan el segundo lugar entre los afectados, un fenómeno que ha incrementado tanto la cantidad de incidentes como la gravedad de las lesiones, según lo descrito por las autoridades sanitarias.

En el caso de Bogotá, la capital del país, hasta la tarde del 31 de diciembre se registraron 94 personas lesionadas por pólvora, de las cuales 23 eran menores y 71 adultos. De acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital de Salud, 26 afectados estaban bajo los efectos del alcohol al momento del incidente.

Las lesiones más frecuentes se presentaron en distintas áreas del cuerpo, aunque el reporte no detalla cada una de ellas. La persistencia y aumento del uso de elementos pirotécnicos en Colombia, pese a las campañas de prevención, extiende la preocupación por las consecuencias físicas y psicológicas para los menores.

