Colombia

Sebastián Yatra habló de los artistas que más lo inspiraron en su carrera musical: “Es una vida musical con propósito”

El cantautor dio una reveladora entrevista sobre el desarrollo de su carrera hasta la aparición de su más reciente LP, ‘Milagro’

El cantante destacó dos artistas como los que marcaron su rumbo en el panorama musical - crédito ViX

Sebastián Yatra se prepara para iniciar en 2026 el Entre Tanta Gente Tour, que pasará en primera instancia por América Latina como parte de la promoción de su más reciente larga duración, Milagro.

Previo al inicio de esta serie de conciertos que incluyen a Colombia, el cantautor paisa dio una extensa entrevista al espacio ViX Música All Access de la plataforma ViX, en la que dio un repaso por toda su carrera musical, desde sus inicios hasta la creación de Milagro.

La entrevista, conducida por Alejandra Espinoza y alternada con una presentación exclusiva en Miami, lo llevó a abordar distintos aspectos de su experiencia profesional y personal.

Sebastián Yatra habló de su carrera musical, desde sus desafíos hasta las influencias que le llevaron a ser una figura del latin pop - crédito @sebastianyatra/Instagram

Sobre la canción que más le gustaba cantar en vivo eligió una de las más recientes, Canción para regresar, “porque es la que menos he cantado y tiene una energía brutal”. Luego escogió la música por el fútbol, y eligió su colaboración con Michael Bublé, Elita, como la que más le sorprendió.

Sobre el lugar más inesperado donde has escrito una canción, Yatra expresó “Donde se te ocurra, yo escribí”. También habló de su ritual antes de salir al escenario: “Antes de dormirme, cuando rezo alguna vaina, literalmente abro las manos y digo: ‘Me rindo a lo desconocido y caigo’. Me libero y caigo en la cama así como un loco. Es como esa sensación de que me entrego a lo que venga”.

Luego, cuando le preguntaron por el artista que más le inspiró, Yatra soltó dos nombres. “Obviamente, artistas como John Mayer, escucho su música y eso. Me encanta. Con Carlos [Vives] ha sido fascinante porque tengo una relación muy estrecha. Entonces, como la música que él ha hecho, más lo que él representa, me inspira demasiado, porque es una vida musical con propósito, con muchísimo propósito”, manifestó.

Sebastián Yatra eligió a Carlos Vives como uno de los artistas que más influyeron en su carrera musical - crédito @sebastianyatra/Instagram

Yatra habló de su pasado y su futuro

Durante la charla, el cantante recordó cómo a los 12 años, lo que inició como una pasión se transformó en un compromiso.

“Para nosotros siempre fue algo muy serio, mi mamá y para mí”, confesó. “Tuve un profe de guitarra por esos tiempos, como a los 13, Israel Machillo, se llama. Vino para que hiciéramos clases, yo cantaba mientras tocamos la guitarra y me dijo: ‘Parce, cantás bastante bien. Yo estoy trabajando en un estudio, de pronto podemos hacer algunas canciones y se la mostramos al productor que está detrás de este estudio’”, recordó, señalándolo como el acto de confianza que lo llevó a escribir sus primeras canciones.

Yatra contó aspectos de sus inicios en la música y del rol de su madre en ese proceso - crédito @sebastianyatra/Instagram

Yatra también habló del rol de su madre en esos primeros pasos. “Ella no es tanto de dar consejos. Es más como de liderar por el ejemplo”, explica. “Pero hay una cosa que desde pequeño sí me hablaba mucho de camino a clase de canto. Me decía: ‘Si alguna vez vos tenés un micrófono o una forma de amplificar tu voz, tu mensaje, tenés que pensar muy bien qué es lo que querés generar a la gente y qué tipo de mensaje vas a llevar’. Entonces, eso desde pequeño lo tomé bastante en serio”, afirmó.

Con el anuncio de su gira, Yatra se mostró ilusionado por lo que viene el próximo año. “Este 2026 ya está marcando algo y ni siquiera ha empezado. 2025 ha sido uno de los años más lindos de toda mi vida. Creo que nunca me había disfrutado tanto la vida completamente en todos los tipos de amor, conectado con mi familia, conectado con mis amigos, conectado con tantas personas desde el gozo, desde el agradecimiento. Entonces, estamos con todas las pilas puestas”, dijo.

