Colombia

Dos indígenas murieron quemados en una vivienda en la Sierra Nevada de Santa Marta: uno era menor de edad

El defensor de derechos humanos, Lerber Dimas Vásquez, solicitó a la Fiscalía General de la Nación que se adelante una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido

Un hombre y un menor
Un hombre y un menor de edad murieron quemados al interior de una vivienda ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta

La consternación se ha apoderado de la comunidad Wiwa en la Sierra Nevada de Santa Marta tras la muerte de Leonardo Conchange Moscote y un niño indígena de siete años, quienes fallecieron calcinados dentro de una vivienda de madera en la vereda Uranio Bajo, corregimiento de Palmor, municipio de Ciénaga. Las víctimas fueron identificadas como Leonardo Conchange Moscote, de 30 años, yAlaín,

Ambos habían viajado a la zona para trabajar en una finca cafetera y, al momento del incidente, el hombre se encontraba a cargo del menor, según información recogida por Caracol Radio. El incendio se desató cerca de las 9:00 p. m. del 7 de noviembre de 2025.

De acuerdo con los relatos de los vecinos, se escucharon gritos desgarradores provenientes de la vivienda, pero la intensidad de las llamas impidió cualquier intento de auxilio. La estructura, construida en tablas y zinc, fue consumida rápidamente por el fuego, lo que imposibilitó el rescate de las víctimas.

La naturaleza del siniestro ha generado inquietud entre los habitantes de la región. La facilidad con la que, en teoría, se podría haber escapado de una vivienda de esas características ha llevado a la comunidad a sospechar que el incendio pudo haber sido provocado. Esta hipótesis ha cobrado fuerza ante la imposibilidad de explicar por qué ni el hombre ni el niño lograron salir, ni por qué nadie pudo asistirlos a tiempo.

El defensor de derechos humanos Lerber Dimas Vásquez solicitó a la Fiscalía General de la Nación que adelante una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido.

El CTI de la Fiscalía
El CTI de la Fiscalía confirmará que no se haya tratado de un homicidio

Dimas expresó a Caracol Radio: “No se entiende por qué estas dos personas no lograron salir, ni por qué nadie pudo ayudarlas, siendo una estructura tan frágil. Es necesario determinar si hubo manos criminales detrás de esta tragedia”.

El caso ha sido calificado como una tragedia humanitaria que pone de manifiesto la vulnerabilidad de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada. Las comunidades de la zona enfrentan condiciones precarias y una violencia creciente en sus territorios, lo que agrava su situación y aumenta la preocupación por su seguridad y bienestar.

Dos nuevas masacres en Magdalena y Norte de Santander cobran la vida de seis personas

Seis personas fueron asesinadas en dos nuevas masacres registradas en los departamentos de Magdalena y Norte de Santander, según reportó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Con estos hechos, la organización contabiliza 71 masacres en lo que va de 2025 en Colombia.

Seis personas fallecieron en dos
Seis personas fallecieron en dos masacres en Magdalena y Norte de Santander

La cifra, de acuerdo con Indepaz, evidencia la continuidad de la violencia en zonas donde confluyen economías ilegales, disputas armadas y riesgos graves para la población civil. El primer ataque ocurrió el 25 de septiembre en el caserío Llano Grande, municipio de Convención (Norte de Santander).

Allí, tres transportadores de combustible fueron asesinados tras negarse a pagar extorsiones. Los agresores, identificados como miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y vestidos con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, obligaron a las víctimas a descender del camión, las amarraron y grabaron el triple homicidio.

El segundo hecho se registró el 9 de octubre en el caserío La Plantica, municipio de Zona Bananera (Magdalena). Tres jornaleros fueron atacados a tiros cuando se dirigían a su trabajo. En el lugar murieron Elkin Barraza y Emilio Algarín, mientras que Edinson Arena, conocido como El Mello, falleció en un centro asistencial.

La cifra, de acuerdo con
La cifra, de acuerdo con Indepaz, evidencia la continuidad de la violencia en zonas donde confluyen economías ilegales, disputas armadas y riesgos graves para la población civil

La Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) denunció que en Zona Bananera opera el Clan del Golfo, organización que controla el comercio, el transporte y el sector agrícola mediante extorsiones, amenazas y ajustes de cuentas.

Vivienda quemada en Sierra NevadaSierra Nevada de Santa MartaUn menor de edadDefensor de Derechos humanosColombia-Noticias

