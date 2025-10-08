Colombia

Centro Democrático, en cabeza de Carlos Mejía y María Fernanda Cabal, se fue al Parlamento Europeo a denunciar al Gobierno Petro

El partido opositor expuso en Bruselas su preocupación por la expansión del narcotráfico, el deterioro institucional, la persecución a la oposición, el asedio a la prensa, cultivos ilícitos y elecciones en 2026

Juan Sánchez Romero

María Fernanda Cabal y Gabriel
María Fernanda Cabal y Gabriel Vallejo representaron al Centro Democrático ante el Parlamento Europeo - crédito suministrado a Infobae

El Centro Democrático, principal partido de oposición en Colombia, denunció ante instancias internacionales lo que considera una “amenaza” sin precedentes para la democracia en Colombia, bajo el Gobierno de Gustavo Petro.

Durante una intervención en el Parlamento Europeo, sus líderes advirtieron un panorama de debilitamiento institucional, persecución política, expansión del narcotráfico y deterioro de la seguridad, así como el riesgo de una ruptura del orden democrático en las próximas elecciones presidenciales de 2026.

Gabriel Vallejo Chujfi, director del Centro Democrático, y la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal encabezaron la delegación que expuso ante eurodiputados y representantes internacionales los principales ejes de preocupación.

Vallejo señaló en sus intervenciones que Colombia enfrenta cinco grandes riesgos: institucionales, de seguridad, electorales, económicos y de política exterior.

