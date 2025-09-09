Colombia

Karina García destapó cómo funcionan las finanzas con Altafulla y cuál de los dos gana más dinero: “Él paga todo”

La creadora de contenido contó cuánto factura al mes con sus redes sociales luego de su paso por ‘La casa de los famosos’, y afirmó que su fortuna no se toca en la relación con el cantante barranquillero

Danny Barros

Por Danny Barros

Karina García reveló que está
Karina García reveló que está enamorada de Altafulla, pero deja que él pague todas las invitaciones - crédito @buendiacolombia/Instagram

Karina García confesó que está enamorada de Andrés Altafulla, su actual pareja sentimental a quien conoció durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, aclaró que su pareja debe pagar todas las invitaciones que le hace a ella.

Además, la también creadora de contenido, que sacó a la luz la cifra más alta que ha llegado a facturar después de haber salido del reality de convivencia, contó que al cantante barranquillero le toca esforzarse por complacerla con detalles materiales. “Me gusta que me hagan saber que se acordaron de mí”.

García explicó que sus ingresos mensuales varían considerablemente, ya que dependen de la cantidad de campañas publicitarias y proyectos que gestiona cada mes.

Karina García aseguró que Altafulla
Karina García aseguró que Altafulla tiene varias cualidades que son un "plus muy grande" para ella al comenzar su relación con el cantante - crédito @altafulla/Instagram

“Desde que salí de la casa hubo un mes que nos hicimos casi seiscientos millones de pesos. Soy súper juiciosa, invierto en mi empresa, también tengo varios proyecticos por ahí para construir”, afirmó la influenciadora, resaltando su disciplina financiera y su enfoque en el crecimiento empresarial.

Al ser consultada sobre la comparación de sus ingresos con los de su pareja, el cantante Altafulla, García aclaró que el tema económico no forma parte de sus conversaciones cotidianas.

Según relató, cada uno administra sus finanzas de manera independiente y no existe una competencia por quién gana más.

“No hablamos de eso, él con sus finanzas, yo con las mías. Ninguno de los dos está pendiente como ‘cuánto ganas tú’. Él me invita siempre, yo soy detallista, pero estamos empezando, él paga todo”, comentó, dejando en claro la dinámica de su relación.

En el plano profesional, la influenciadora se prepara para un nuevo reto: su participación en un evento de boxeo entre creadores de contenido, que tendrá lugar el 18 de octubre en el Coliseo Live de Bogotá.

En este encuentro, organizado por el streamer Westcol, García se enfrentará a la también creadora de contenido Karely Ruiz.

Andrea Valdiri advirtió a Karina
Andrea Valdiri advirtió a Karina García para que se prepare para la pelea con Karely Ruiz - crédito stream_fighters/IG

El evento reunirá a varias figuras mediáticas, entre ellas Yina Calderón y Andrea Valdiri, cuyo enfrentamiento ha generado gran expectativa debido a la conocida rivalidad entre ambas.

Karina García habló del trabajo que tenía antes de ser reconocida y participar en ‘La casa de los famosos’

Antes de alcanzar la fama, García ejerció como enfermera en un centro médico, una etapa que recuerda como especialmente difícil. Relató que durante ese periodo enfrentó situaciones de acoso laboral por parte de sus compañeras, quienes, según su testimonio, le ocultaban insumos y le dificultaban el trabajo.

La modelo es enfermera profesional
La modelo es enfermera profesional -crédito @rastreandofamosos/Instagram

“Lo que me hicieron en el hospital fue horrible… siento que es algo que me ha perseguido toda la vida y yo le pregunto a Dios por qué las mujeres tienen ese recelo conmigo. En el hospital me hacían cosas fuertes… me escondían las ampolletas, me botaban los medicamentos… era muy fuerte”, expresó.

En el pasado, García aspiraba a convertirse en doctora especializada en neurocirugía, pero ese objetivo quedó atrás. Actualmente, su atención está centrada en el desarrollo de su empresa de ropa deportiva y en fortalecer su marca personal, áreas en las que ha encontrado nuevas metas y motivaciones.

Otro de los trabajos que Karina dejó atrás luego de ganar más visibilidad fue la ceración de contenido para adultos.

De acuerdo a lo que relató la presentadora paisa, su paso por la página azul le dejó varios estigmas y consecuencias que quiere borrar, ya que luego de haber participado en La casa de los famosos Colombia y convertirse en figura pública, espera que los medios y su fanaticada valore más su carrera televisiva que su pasado en esta plataforma.

“Lo único bueno con respecto a las creadoras, es el dinero, porque de resto se pagan las consecuencias más adelante de acuerdo a lo que tú quieras para tu vida”, dijo Karina.

Con esta afirmación, Karina García sintetizó el impacto que tuvo en su trayectoria la decisión de abrir una cuenta en Onlyfans, una experiencia que, según relató en un reciente podcast, marcó su pasado y condicionó su presente profesional.

