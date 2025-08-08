Mejor amiga de Silvana Torres entregó detalles del comportamiento de la mujer con su hija antes de asesinarla: “Me duele en el alma

Mejor amiga de Silvana contó detalles de lo ocurrido aquel sábado 26 de julio - crédito Más allá del silencio/Instagram

El país no se repone de la muerte violenta de Antonella Torres a manos de su madre Silvana Torres, de 20 años, ocurrido en la tarde del sábado 26 de julio de 2025.

El hecho ocurrió cerca de las 11:40 a. m., en un apartamento ubicado en el quinto piso de la torre 10, en un conjunto residencial de la comuna Ciudadela del Norte.

Al respecto, Magola Valencia, vecina y mejor amiga de Silvana Torres, dio su testimonio a Rafael Poveda, que dirige el videopódcast Más allá del Silencio, en el que detalló cómo vivía la pequeña familia, conformada por Silvana, Antonella y su abuela Doris.

En la entrevista, Valencia afirmó que Silvana, que en ese momento tenía 13 años, y su mamá, llegaron al conjunto de apartamento donde vivía María Eugenia, su hermana, junto con su esposo, en medio de serias dificultades económicas.

“Ella vino con la mamá, vino a vivir ahí donde la hermana María Eugenia Torres. Vivieron una situación muy apretada, porque los apartamentos no son muy grandes. Entonces, para uno tener otra familia era un poco costoso e incómodo, porque ya uno no tenía, pues a dónde acostarlas. Yo bajé donde María Eugenia, mi amiga y me presentó la mamá, me presentó a Silvana. Hicimos muy buenas amistades. A los días de ellos estar ahí, yo me traje a la mamá a dormir acá conmigo unas semanas. Me daba cuenta de las situaciones ahí con la mamá, con la hermana, que no tenían dinero, ellos estaban mal”, recordó Magola.

A los pocos meses de la llegada de las dos mujeres, María Eugenia y su esposo alquilaron otro apartamento en el mismo edificio, lo que le permitió a Doris y su hija estar más cómodas.

Magola indicó que Silvana siempre fue una niña tranquila, que buscaba superarse día a día. Llegó a estudiar en el Sena, pero a sus 16 años su vida cambió al quedar embarazada.

“Cuando la niña nació tenía 17 años. Ese día que la trajeron del hospital, yo bajé a visitarla y ella estaba feliz con su muñequita a un lado. Doris, la abuela, la mamá de Silvana, a esa señora sí que era feliz. Y la tía María Eugenia también”.

La amiga de la familia Torres reconoció que Silvana era muy atenta al bienestar de su pequeña, a quien procuraba que no le faltara nada. Su papá, según Valencia, les apoyaba económicamente.

Silvana, que trabajaba en una confitería por temporadas, sostuvo una relación con un hombre llamado Camilo, que no era el padre de Antonella, con quien terminó, según Valencia, porque al parecer era “tóxico”. Luego, habría aparecido en su vida otro hombre, entre 30 y 35 años, del que se habría enamorado.

“Él quería mucho la niña, era muy pendiente de la niña. Yo los vi dos veces afuera de la casa, ellos dos con la niña comiendo papas y la niña venía contentísima ahí (...) Él le ayudaba económicamente, este señor le colaboraba mucho. Ellos terminaron”, recordó.

Valencia afirmó que, posiblemente, el motivo que llevó a asesinar a su hija fue la ruptura con aquel hombre: “Ella veía que ese señor miraba mucho por ellas y por la niña (sic)”.

Agregó que la sobrina de Silvana alcanzó a ver cómo a su tía intentaban agredirla por el terrible acto, incluso habría intentado intervenir.

“Mi nieta que estaba acá, también temblando, llorando, porque ella es muy amiga de la hija de María Eugenia, o sea, de la sobrina de Silvana. Le tiraban duro, tanto que la sobrinita se iba a tirar por la ventana para salvar la tía, que para que no le tiraran más, ni piedras, ni palos”, relató Magola.

La vecina e íntima amiga de la Silvana y su familia contó cómo se desarrollaron los hechos aquel sábado. Dijo que Silvana se levantó en la tarde, bañó a su hija, le dio el tetero y la arregló con esmero.

Doris, por su parte, salió de su casa y dejó la puerta abierta para ir al domicilio cercano de María Eugenia, con el fin de ver cómo se encontraba tras una cirugía dental.

Mientras la madre estaba fuera, Silvana cerró la puerta y se dirigió a la cocina. Poco después, tomó un cuchillo y se acercó a la niña. Los gritos alertaron a la abuela, quien intentó entrar, pero la puerta ya estaba cerrada.

Se requirió la intervención de la Policía y un joven, que lograron abrir la puerta a la fuerza. Al ingresar, encontraron a la niña tendida, con la mirada fija y pálida, y a Silvana cerca de ella, con una herida visible en el cuello.

“Yo conocí muy bien a Silvana y por eso me duele, me duele en el alma todo lo que le está pasando y no sé qué le pasó a ella, porque es que Silvana era una niña muy de la casa, tenían muy buena comunicación con la mamá, era muy respetuosa con la gente y se expresaba muy bien”, puntualizó la vecina.