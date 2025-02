Un producto vegano fue el protagonista en ‘La casa de los famosos’: ¿Quién se quería comer el queso de Melissa Gate?

Melissa Gate explotó tras descubrir que querían usar su queso, desatando un debate sobre el respeto a las dietas dentro del reality - crédito @Anti_Modelo/X

En La Casa de los Famosos Colombia, un simple ingrediente culinario desató un conflicto que escaló hasta convertirse en una de las discusiones más comentadas del reality. Todo comenzó con un desacuerdo sobre los diferentes tipos de queso disponibles en la casa, pero lo que parecía una situación trivial terminó dividiendo opiniones y generando tensión entre los participantes.

El conflicto tuvo como protagonista a Melissa Gate, que se declaró molesta cuando Emiro Navarro y Yaya propusieron preparar arepas con queso. La disputa no radicaba en la preparación en sí, sino en el tipo de queso que se usaría. La creadora de contenido, que sigue una dieta vegana, se opuso al uso de su “queso favorito”, alegando que cada uno tenía diferentes opciones a su disposición; sin embargo, el participante costeño minimizó la petición, lo que provocó su molestia, por lo que aseguró que la consideración por su alimentación y la de Norma Nuvia, vegetariana, era escasa.

El desacuerdo se intensificó cuando Melisa afirmó que La Abuela, otra participante del programa, escondía comida y que incluso ella había encontrado un queso guardado. “Ella tiene a sus favoritas en la cocina”, expresó Gate, asegurando que, aunque no tenía problema con eso, no era justo que se le ocultaran alimentos; palabras que aumentó la tensión dentro de la casa y despertó reacciones entre los participantes.

Otro de los puntos que generó más controversia fue el ají que Melisa acostumbra usar en sus comidas. Para solucionar la situación, ella pidió directamente a el Jefe un ají exclusivo, petición que le fue concedida, aunque la influenciadora decidió compartirlo con todos. Esta acción contrastó con su molestia respecto a los quesos, lo que generó diversas reacciones entre sus compañeros.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Melisa se reunió con sus compañeros hombres, grupo que se autodenominó “los lavaplatos”, para quejarse de todo lo que había ocurrido: “Si a mí me da la puta gana de comerme mis tres quesos hoy, mañana, pasado mañana, eso es problema mío, ustedes no tienen por qué llegar a decir ‘tienes tres quesos que se te van a dañar, te vamos a llegar a coger [...]”.

“Yo a ustedes nunca les digo: ‘¿Tienen cinco quesos? ¿Me van a dar?’ Nada. Yo respeto el mercado, su carne, y lo que tenemos que compartir. Siempre pido permiso a los encargados de la cocina antes de coger algo. ¿Por qué tienen que coger mis cosas para todos, cuando hay solamente una porción del mercado destinada únicamente para mí? Yo acá no como nada, no como huevos, leche, pescado, ni nada de eso. Entonces, ¿por qué se tienen que comer mis quesos? Además, yo les brindé otra solución: ‘¿Quieren mi queso para sus arepas? Les doy este’. Pero no tenía que ser el mío. Lo que me dolió y lo que me dio rabia fue que Yaya fue y dijo: ‘Ay, no, es que este es más rico, tiene que ser con este’, y chuce en que tenía que ser con ese. Y yo pensé para mí: ‘Qué gonorrea vos, parce’.”

Lo que comenzó como una disputa por un ingrediente específico se transformó en un debate sobre el respeto a las preferencias alimenticias, la equidad en el reparto de los productos y la organización interna dentro de la casa. Los televidentes no tardaron en reaccionar y las redes sociales se llenaron de comentarios sobre lo sucedido. La frase “La cara de Emiro es un poema”, el banner que puso la producción mientras Melissa comentaba lo ocurrido, se volvió tendencia luego de que se viera al participante escuchando –sin que los otros se dieran cuenta– los reclamos de Gate.

La discusión tomó un giro inesperado cuando Yaya afirmó no estar enterada de la existencia de otros quesos, lo que generó aún más confusión y reproches.

Tras la discusión, Melisa buscó al Jefe para exponer su inconformidad, pero recibió como respuesta que debía resolver el problema con sus compañeros. Al relatar esto a Norma, su reacción fue que “se la iba a llevar el putas”.

Mientras la tensión en la casa sigue latente, la audiencia continúa debatiendo sobre quién tiene la razón en este enfrentamiento. Más allá del queso, el episodio ha evidenciado la complejidad de la convivencia y cómo hasta los detalles más pequeños pueden convertirse en detonantes de intensas discusiones dentro del reality.