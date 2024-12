Un colombiano se atribuyó haber inventado el reguetón: vea de quién se trata

El cantante Julio Nava afirmó que él se inventó el reguetón durante una reciente entrevista - crédito @julionavaoficial/Instagram

El reguetón, uno de los géneros de mayor impacto a nivel internacional en la actualidad, tiene la particularidad de que hasta la fecha varios países se siguen disputando quién lo ideó. Por un lado, en Panamá sostienen que el éxito de El General durante los años 90 marca el inicio de su historia, tras adaptar el dancehall y cruzarlo con elementos del hip hop. Por el otro, Puerto Rico se atribuye su creación tomando como evidencia el ejemplo de pioneros como Vico C o DJ Playero.

Lo cierto es que durante los 2000 nombres como Daddy Yankee, Don Omar y Tego Calderón se encargaron de proyectarlo a nivel internacional, motivando su internacionalización. Colombia fue uno de los paises que acogió el reguetón con fuerza, y durante la década del 2010 aparecieron nombres como Kevin Roldán, J Balvin o Maluma que contribuyeron todavía más a su expansión.

Sin embargo, un colombiano recientemente manifestó que la historia podría ser una diferente, al punto que él mismo se atribuyó la creación del género que actualmente domina en las plataformas de streaming.

Se trata del vallecaucano Julio Nava, que se hizo viral en los últimos días tras afirmar en una charla con la cuenta de TikTok @Disettiplaylist que él fue pionero en el reguetón antes de que se volviera un género popular. “Yo me inventé el reguetón, ‘La malabarista’ es reguetón”, dijo el caleño con absoluta seguridad, haciendo referencia a la canción que publicó en 2003 como parte de su álbum La vida es gratis.

El caleño afirmó que su mayor éxito, "La Malabarista" tenía elementos del género antes de que se hiciera popular - crédito @disettiplaylist/TikTok

Nava continuó con su intervención diciendo: “Pero, la pregunta aquí es, ¿cómo hiciste para hacer reguetón con trompetas, saxo y trombón? Entonces, primero que todo, no se llama reguetón, se llama ‘raggamuffin’, y el ragga es un ritmo que se bifurca”, haciendo referencia a las variaciones y estilos que se generaron tomándolo como punto de partida, a lo largo de la historia.

Las respuestas a este comentario no se hicieron esperar, cuestionando su punto de vista duramente. “Ese vicio como le cogió ventaja bendito sea mi Dios”, “el man tiene la realidad alterada”, “a mí no me gusta el reguetón, pero Julio Nava está diciendo incoherencias”, “este man cada que sale por ahí la embarra más”, “No Julio. Yo te estimo, pero el que se inventó esa vaina fue el General en el 90″, “‘La malabarista’ es a Julio Nava como el ‘Collar de perlas’ a Marbelle”, fueron algunas de las respuestas que dejó este comentario.

¿Quién es Julio Nava?

Desde fines de los 90 y durante los 2000, Julio Nava fue uno de los exponentes más destacados de la música colombiana, siendo invitado recurrente a los Latin Grammy - crédito Colprensa

Julio Nava, cuyo nombre completo es Julio César Navarrete, es un cantante, compositor y actor colombiano nacido el 9 de mayo de 1975 en Cali. Su carrera musical comenzó en la década de 1990 como integrante de la banda de rock Santa Sangre, que alcanzó cierto reconocimiento en el rock colombiano de la época gracias a la rotación de temas como Maldita Flor y El cumpleaños del viento que se desprendieron del único álbum del grupo, De la Tierra a la Luna.

En 2002, Nava decidió emprender su carrera como solista, lanzando su álbum debut homónimo. Su segundo disco, La vida es gratis (2003), consolidó su estilo característico, una mezcla de rock, pop y sonidos latinos del que se desprendió su mayor éxito, la mencionada La malabarista.

A lo largo de su trayectoria, Nava compartió escenario con grandes artistas como Fito Páez, Gustavo Cerati y Enrique Bunbury, consolidándose como una figura clave del rock en Colombia. Adicionalmente incursionó en la actuación, siendo su papel más recordado en la serie Cumbia Ninja, donde interpretó el papel de Tumba.

Su carrera se vio marcada por una pelea que protagonizó una pelea en 2009. Durante un concierto en Bogotá, le mordió la nariz a un empresario por motivos que todavía hoy son motivo de discusión, hecho que motivó una millonaria demanda por agresión que debió pagar el cantante.