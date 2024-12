Los datos que no cuadran en el polémico informe de la ONU sobre 20.000 cuerpos en un hangar de El Dorado en Bogotá

Se está a la espera de si habrá o no rectificación de la ONU - crédito Naciones Unidas

En la tarde del jueves 5 de diciembre, delegados de la ONU informaron que “(...) Colombia se encuentra con miles de cuerpos sin identificar, en los suelos, subsuelos, pero también en bóvedas y las llamadas “piscinas” que están en los cementerios. Según la información proporcionada a la delegación, también se encuentran alrededor de veinte mil cuerpos sin identificar en un hangar del aeropuerto de Bogotá”. Estas palabras fueron dichas por Carmen Rosa Vila, una de las cuatro miembros de ese comité.

“La delegación está particularmente preocupada por la situación de las instituciones a cargo de la identificación de los cuerpos y restos localizados. Los recursos materiales y humanos disponibles no permiten dar una respuesta a la demanda”, se lee en el informe. Sin embargo, hay varios datos que no terminan de tener sentido y es que la misma Vila reconoce que no han sido visitados, sino que es una información concreta de la que tuvieron conocimiento.

En este punto, Vila asegura que se trata del aeropuerto de Bogotá, pero no especifica cuál, ya que la capital del país cuenta con varias terminales aéreas: la más reconocida es El Dorado, seguida por Guaymaral y, posteriormente, Catam.

De acuerdo con Vila, se trata de información que les dio el Instituto de Medicina Legal y que “no son cuerpos hallados, son cuerpos que se encuentran resguardados”, porque no “hay otro lugar para poderlos mantener”, no obstante, esa información fue desmentida por Medicina Legal que en un comunicado aseguró que “desconoce la existencia de dicho hangar y no ha recibido solicitudes por parte de ninguna autoridad para el estudio y análisis de dichos casos”.

Sin embargo, Medicina Legal, en su comunicado, parece obviar que el comité sostuvo “55 reuniones con más de 80 autoridades de todos los poderes públicos. Sostuvimos 61 reuniones con víctimas, colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil provenientes de Antioquia, Atlántico, Arauca, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, El Chocó, La Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca”, lo que permite cuestionar si hablaron con ellos de manera oficial o no.

Se conoció que, en medio de la rueda de prensa y ante la gravedad de la información, los presentes solicitaron al comité las fotos del hangar. Allí, tres de los miembros de la delegación mostraron en sus celulares algunas imágenes en las que se veían bolsas negras que contenían huesos humanos y partes de estos.

Por su parte, la ONU señaló que, por respeto a las víctimas, prefiere llamar ‘cuerpos’ y no ‘huesos’. Es decir, cualquier parte humana, grande o pequeña, podría considerarse un cuerpo. Sin embargo, no aclararon si ya se han realizado estudios a esos restos (asumiendo que el hangar con los 20.000 cuerpos existe) para determinar si son humanos o pertenecen a alguna otra criatura.

Asimismo, la ONU aseguró que, un día antes de la rueda de prensa, mostró el informe al subdirector de Medicina Legal, Carlos Murillo; a la Fiscalía y a la Cancillería, sin que se presentaran preguntas ni objeciones. Esto plantea interrogantes sobre si las autoridades revisan con detalle los datos que se les presentan o si realmente tienen un interés genuino en ellos.

Las cifras de desaparecidos

Según cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd), en Colombia habría alrededor de 124.734 personas desaparecidas. Es decir, si el informe de la ONU es cierto, el 16% de los desaparecidos (20.000 cuerpos) estarían en el hangar del aeropuerto.

No obstante, esos datos son cuestionables, ya que, según la Ubpd, el país tenía más de 111.000 personas desaparecidas antes de 2016, pero las cifras varían y hay un vacío de información después de esa fecha.

Además, el comité, que visitó por primera vez el país, expresó su preocupación porque “no exista una visión global confiable de la dimensión de la desaparición forzada; las cifras comunicadas a la delegación oscilan entre 98.000 y 200.000 personas desaparecidas en Colombia”.

Por su parte, la consejera de paz de Bogotá, Isabela Mercado, en entrevista con La W, aseguró que los datos del Distrito, tomados desde la Uaesp, indican que hay 1.500 desaparecidos en Bogotá, además de los 5.527 cuerpos sin identificar en los cementerios, y los datos de personas que desaparecieron en otras partes del país, pero cuya denuncia fue presentada en Bogotá. Mercado señaló que esos números, sumados, están lejos de los 20.000 cuerpos indicados por la ONU.

Lo anterior fue respaldado por Luz Yaneth Forero, directora de la Ubpd, quien en la misma emisora afirmó que en todo el país hay 10.300 sitios de interés forense, y el aeropuerto El Dorado o sus inmediaciones no son uno de ellos.