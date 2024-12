Lo dejan abordar un avión sin cédula: conozca los documentos que puede presentar para identificarse

La Resolución 141 de 2020 detalla los documentos admitidos para identificación en vuelos nacionales en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia perder la cédula de ciudadanía justo antes de un vuelo puede ser motivo de afán, pero existen alternativas para identificarse en los aeropuertos del país.

Según la información de las autoridades colombianas, los agentes aeroportuarios y las aerolíneas permiten el uso de otros documentos oficiales para verificar la identidad de los pasajeros, especialmente en vuelos nacionales. Esta solución sería útil para asegurar que los viajeros puedan continuar con sus planes sin mayores inconvenientes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La Resolución 141 del 10 de enero de 2020, emitida por la Aeronáutica Civil, modificó el Manual Estandarizado de Medidas de Seguridad para la Aviación Civil. Allí se determinó qué documentos son válidos para la identificación de los pasajeros.

Por tal motivo, si llega a suceder que un documento como la cédula esté en trámite, se puede utilizar la contraseña como comprobante. Además, si la cédula se ha perdido, se aceptan otros documentos supletorios para vuelos dentro del país.

Las opciones de identificación que le pueden recibir en el aeropuerto

Entre las opciones disponibles para identificarse en los aeropuertos colombianos se encuentran el pasaporte colombiano, que es ampliamente reconocido tanto para vuelos nacionales como internacionales, y la licencia de conducción, emitida por el Ministerio de Transporte.

Si no cuenta con el docuemtno físico, en los aeropuertos colombianos pueden reconocer la cédula digital - crédito Registraduría

Incluso, es posible que el viajero pueda presentar a la hora de abordar la contraseña de la cédula, un documento provisional aceptado en los aeropuertos del país, y el certificado digital de la Registraduría, que se puede descargar desde la página oficial de la Registraduría Nacional.

Pero en casos más urgentes, excepcionales, como el robo o pérdida reciente de todos los documentos, se puede presentar una denuncia correspondiente, siempre que haya sido expedida en el último mes, según analizó La FM. Para los pasajeros provenientes del extranjero, es posible identificarse con el pasaporte o la cédula de extranjería, salvo que sus países de nacionalidad tengan convenios vigentes con Colombia.

Para evitar contratiempos, se recomienda llevar copias físicas y digitales de los documentos personales como respaldo, llegar con anticipación al aeropuerto y comunicarse con la aerolínea para confirmar los documentos requeridos

Qué pasa si su vuelo está sobrevendido

En Colombia, la práctica de la sobreventa de vuelos es una estrategia comúnmente utilizada por las aerolíneas, lo que puede generar inconvenientes para los pasajeros cuando todos los viajeros se presentan y no hay suficientes asientos disponibles.

Según la Aeronáutica Civil, aunque esta práctica es legal, las aerolíneas están obligadas a informar a los pasajeros afectados y ofrecerles soluciones adecuadas, como compensaciones económicas o servicios alternativos.

También puede identificarse con el pasaporte colombiano - crédito Cancillería de Colombia

Las aerolíneas deben ofrecer alternativas como la reubicación en otro vuelo, el reembolso del boleto o atención especial mientras se espera, que puede incluir alimentos y alojamiento si es necesario. De acuerdo con la legislación colombiana, los pasajeros tienen derecho a recibir una compensación económica o bonos de viaje, dependiendo de la distancia del vuelo y las políticas de cada aerolínea.

La Superintendencia de Transporte establece que en casos de sobreventa, el transportador deberá embarcar al pasajero en el siguiente vuelo disponible y otorgarle una compensación equivalente al 30% del valor del trayecto en efectivo, a menos que el pasajero acepte expresamente otra forma de compensación.

Esta normativa busca proteger los derechos de los viajeros y asegurar que las aerolíneas cumplan con sus obligaciones. No obstante, la ley colombiana no desestima la sobreventa de vuelos, que se basa en la expectativa de que algunos pasajeros no se presentarán. Pero cuando esto no ocurre, las aerolíneas deben actuar conforme a la normativa vigente.

El vuelo más corto, de Bogotá a Girardot ya fue aprobado

La Aeronáutica Civil dio luz verde a una nueva conexión aérea que promete transformar el trayecto entre Bogotá y Girardot. Desde el lunes 2 de diciembre de 2024, la aerolínea Satena comenzó a operar vuelos directos entre estas dos ciudades, con un tiempo de viaje de aproximadamente 25 minutos.

Esta nueva ruta busca aliviar las congestiones viales y reducir el tiempo de desplazamiento, que tradicionalmente supera las tres horas por carretera.

Satena podrá operar con vuelos desde Bogotá a Girardot - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

La temporada de diciembre suele ser un periodo de alta demanda para los viajes desde Bogotá hacia destinos turísticos como Girardot, conocido por su clima cálido y atractivos turísticos. De hecho, las terminales de transporte intermunicipal de Bogotá, como Salitre y Sur, experimentan un aumento en la frecuencia de salidas hacia esta ciudad, lo que a menudo resulta en vías colapsadas y viajeros frustrados.