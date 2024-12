Sebastián Tamayo reaccionó a las críticas por el nuevo intento de ingresar a ‘La casa de los famosos Colombia’

Camilo Trujillo, Daniel Bermejo, Claudio de la Torre, Sebastián Tamayo, Mateo Andrés Velásquez y Andrés Altafulla se enfrentan en el grupo 5 de aspirantes a 'La casa de los famosos' 2025 - crédito cortesía Canal RCN

Sebastián Tamayo fue uno de los talentos que saltó a la fama después de haber formado parte de una de las temporadas del programa Protagonistas de nuestra tele.

Modelo y creador de contenido, el paisa formó parte de otros programas como Guerreros y ahora, después de un primer intento en la primera entrega de La casa de los famosos Colombia, vuelve a competir por un cupo en el programa de convivencia.

El paisa compite con otros cinco participantes, entre los que se destacan actores, cantante y creadores de contenido, como Mateo Velásquez, Daniel Bermejo, Andrés Altafulla, Claudia de la Torre y Camilo Trujillo.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para Tamayo, que fue blanco de críticas después de confirmar que forma parte del selecto grupo de hombres para ingresar a la convivencia.

Sebastián Tamayo respondió a seguidor que lo criticó por querer ingresar de nuevo a LCDLFC - crédito @rastreandofamosos/IG

Debido a que el paisa no consiguió el cupo en la primera temporada al ingresar al loft, el canal decidió darle una nueva oportunidad, pero sus seguidores no estuvieron de acuerdo y le dejaron un comentario poco agradable: “Sigue intentando porque esta vez tampoco es”.

Pero Tamayo no dudó en reaccionar y respondió contundente: “Debes aprender el valor de la perseverancia”.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los internautas dejaron sus comentarios sobre la reacción del modelo y dejaron mensajes como: “También debes aprender cuando la vida te da todas las señales de que por ahí no es”; “será que no hay más famosos, todos andan sin trabajo o qué”; “déjenlo, a lo mejor es el trampolín que necesita para volver a surgir, miren a Sebastián González”; “no me rendiré, voy a legar: le quedó sonando la canción”, entre otros.