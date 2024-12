Jessi Uribe celebró 5 años viviendo con Paola Jara: “Has pasado bueno”

Los cantantes celebraron 5 años viviendo juntos - crédito @jessiuribe3/Instagram

Los cantantes de música popular colombianos Jessi Uribe y Paola Jara celebraron recientemente el quinto aniversario de su relación.

La pareja, que ha enfrentado críticas y rumores a lo largo de su relación, sigue mostrando su amor y compromiso, y aun más después de haberse casado en mayo de 2022.

La relación entre Uribe y Jara ha sido objeto de atención mediática desde sus inicios, en parte debido a la diferencia de edad de cuatro años entre ellos, donde Jara es la mayor. Sin embargo, esta diferencia no ha sido un obstáculo para su unión, que ya lleva más de cinco años, dos de ellos en matrimonio.

Los cantantes se casaron en mayo de 2022, tras tres años de convivencia - crédito @Jessiuribe3/Instagram

A través de las redes sociales, el cantante bumangués recordó en sus redes sociales el aniversario de su convivencia, expresando su felicidad y gratitud hacia su esposa: “Hoy hace cinco años me fui a vivir con esta tontica. Ay, pero que cosota. Mi amor cinco años, 3 de diciembre del 2019, nos fuimos a vivir. Ah, la has pasado bueno, si la has pasado bueno” y Jara le contestó: “5 años y contando”.

El gesto romántico del artista generó comentarios positivos por parte de sus fanáticos. “Que viva el amor y su talento, mil bendiciones”; “Más lindos ❤️ Dios los bendiga 🙌”; “❤️lindos mis amores 💕 ♥️”; “Hermosos linda pareja Dios les siga bendiciendo tan lindo amor❤️🙌👏😍🔥”; “Bellos los admiro mi pareja perfecta si que si mi Pao 🙌🏻”; “Dios los siga bendiciendo y protegiendo de todo mal y peligro par de talentosos son unos tesos”; “Hermosa mi pareja favorita 😍”; “Bellezas de amor que irradian 😍”; “Nada mejor que estar en brazos del ser amado. Que Dios. Siga bendiciendo su hogar😍”; “Que viva el amor bonito 👏”, son algunas reacciones en las redes sociales.

Ambos artistas iniciaron su relación en 2019, lo que generó controversia debido a que Uribe estaba casado en ese momento con Sandra Barrios, madre de cuatro hijos: Luna, Sarah, Alan y Roy. La separación de Uribe y Barrios, que se dio en medio de la nueva relación con Paola Jara, fue motivo de especulación y enfrentó a las parejas con una ola de críticas y señalamientos.

Críticas y rumores no han afectado el compromiso de la pareja - crédito Jessi Uribe/ Instagram

La situación generó tensiones, ya que Barrios acusó a Jara de ser la causante de la ruptura de su matrimonio con Uribe. La exesposa de Uribe también expresó públicamente su dolor y frustración por la forma en que se dio la separación.

“Lo primero que hice fue reclamarle y me dijo que sí, efectivamente se encontraba confundido y que necesitaba que le diera un tiempo. Después, le escribí al señor Iván Calderón diciéndole que ellos hacen un par de meses estaban sosteniendo una relación (...) Cuando me comuniqué con ella, esa noche no me contestó, pero al día siguiente me dijo: ‘yo con su marido no tengo nada’”, contó Barrios en una entrevista para el programa que ya no está al aire Lo sé todo.

Sin embargo, Paola Jara defendió su relación con Uribe, destacando que no fue la responsable de la disolución de su matrimonio y que su amor por él surgió después de su separación formal.

La pareja comparte momentos de su vida juntos en redes sociales - crédito @paolajarapj/Instagram

“Muy a lo contrario que dice todo el mundo, que muchas personas juzgan, porque a veces juzgamos sin saber la vida de los demás, sin conocer absolutamente nada de la historia, sin pasar por encima de nadie, creo que cada quien está donde quiere estar y sobretodo en los temas del amor, tenemos que ser felices, a eso vinimos al mundo (...) No es que haya atropellado a nadie, ni haya pasado por encima de nadie. Fue algo que se dio y obviamente lo hice en el tiempo que se podía, no fue quitándole nada a nadie”, dijo en su momento a través de una transmisión en vivo en la red social Instagram.

A pesar de la controversias pasadas, en la actualidad los artistas siguen juntos y comparten su vida amorosa en las redes sociales.