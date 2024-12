Diego Daza y Carlos Rueda anunciaron su separación musical: esto dijeron los artistas

Diego Daza y Carlos Rueda se separan después de siete años de colaborar juntos - crédito @carlosruedap/Instagram

El anuncio de la separación entre el cantautor Diego Daza y el acordeonero y compositor Carlos Rueda sorprendió a los seguidores de la música vallenata.

Después de siete años de colaboración, los artistas decidieron tomar caminos separados, según informaron a través de las redes sociales de Daza el martes 3 de diciembre.

Esta noticia llega en un momento en que ambos gozaban de éxito musical y con una agenda llena de compromisos musicales para fin de año.

“La música ha sido un viaje increíble, una experiencia que me ha regalado momentos inolvidables y compañeros invaluables. Uno de ellos ha sido Carlos Rueda, un talento que no solo dejó su huella en mi música, sino también en cada escenario que compartimos”, se puede leer en el comunicado de ambos artistas.

Diego Daza, conocido por temas como El DM, La soltería y La foto, expresó su gratitud hacia Rueda, destacando su talento y dedicación durante los años que trabajaron juntos.

“Hoy quiero contarles que, después de años de trabajo, Carlos y yo hemos decidido cerrar este capítulo de nuestras carreras musicales. Es una decisión que tomamos con respeto, gratitud y el deseo de seguir creciendo, cada uno desde su propio camino”, escribió Daza en su comunicado oficial.

“Quiero agradecerle profundamente a Carlos por su talento, por su dedicación y por haber sido parte fundamental de este proyecto que tantas alegrías nos ha dado. También sé que él, desde su corazón, agradece esta etapa y el cariño que siempre hemos recibido de ustedes, nuestro público. Hoy nos despedimos como compañeros de tarima, pero lo hacemos con la certeza de que los caminos que elegimos nos llevarán a nuevos horizontes llenos de música y pasión”, añadió el cantante.

Además, Daza reconoció al acordeonero Carlos Rueda, oriundo de Fundación, Magdalena como un talento destacado de la nueva escuela vallenata: “Con todo mi respeto y agradecimiento. Que viva “Charles” la nueva escuela, el mejor 💪🏻”.

La separación, aunque inesperada, parece haber sido en buenos términos, ya que ambos artistas manifestaron su deseo de continuar sus carreras por separado, buscando nuevos horizontes llenos de música y pasión: “Gracias a cada uno de ustedes que nos acompañaron en este viaje. Su apoyo siempre será el motor que nos impulse a seguir soñando y creando”.

Aunque los artistas enviaron un comunicado a sus fanáticos, no quedó clara la razón de su separación. Meses atrás, Infobae Colombia le preguntó a la dupla vallenata de cómo habían durado tantos años colaborando juntos. “Yo pienso que más que todo es la disciplina, la tolerancia, ver cómo arrancamos, ver dónde vamos. Yo pienso que si uno está todo el tiempo mirando hacia atrás uno puede valorar todo eso que llevamos”, contestó Rueda.

La noticia generó una ola de reacciones en las redes sociales. Fanáticos del género lamentaron la separación, destacando el impacto que la dupla tuvo en el vallenato moderno y otros piensan que es una estrategia de marketing: “😱 increíble, tenían mucha química, así como Silvestre y Juancho, como Peter Y Sergio, Ojalá sea marketing para una nueva canción que se llame nuestra separación y no es así, muchos éxitos para ambos en todos los caminos que escojan y muchas bendiciones muchachos”; “No creo esta noticia, para mi es una canción que se viene. #LaSeparacion 🙌”; “buena broma 😂”; “Yo pensé que esto nunca iba a pasar 😢”; “el día de los inocentes está lejos”.

Durante su trayectoria conjunta, Daza y Rueda grabaron tres álbumes: Esto que dice, De película y A to timbal, logrando consolidar éxitos como Me llevó a la luna, La soltería y Trago doble. Estos temas no solo resonaron en la costa Caribe, sino también en las principales ciudades del país.

A pesar de la separación, ambos artistas han dejado claro que su distanciamiento profesional no implica un alejamiento personal. Mientras tanto, los seguidores especulan sobre quién podría ser el próximo acordeonero que acompañe a Diego Daza en su nueva etapa musical.