Carolina Cruz respondió a seguidor que la felicitó por su relación con Lincoln Palomeque: “Por ellos y por nosotros”

Carolina Cruz fue felicitada por su relación con Lincoln Palomeque y así reaccionó la presentadora - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Carolina Cruz es una de las presentadoras más queridas por los televidentes en el país, pues su carrera en la televisión inició en el programa Panorama, su trampolín para llegar al matutino Muy buenos días, del Canal RCN.

Después de muchos años en esa casa televisiva, la presentadora vallecaucana decidió darle un giro de 180 grados y comenzó a formar parte de Día a día, así como de La vuelta al mundo en 80 risas. Sin embargo, no es el único aspecto por el que la presentadora ha estado en el foco de sus seguidores, pues en 2022 tomó la decisión de separarse de su pareja por más de 10 años, Lincoln Palomeque.

La exreina y el actor, confirmaron que a pesar de la distancia los uniría el bienestar de sus hijos, por lo que no darían mayores detalles al respecto.

Carolina Cruz respondió a seguidora que la felicitó por la buena relación con Lincoln Palomeque - crédito @rastreandofamosos/IG

Pero estas palabras no fueron muy convincentes para sus seguidores, quienes se percataron que la exreina prefería mantener distancia con el cucuteño, incluso a la hora en la que se encontraban para las diferentes celebraciones en las que tenían que estar juntos.

Más allá de esta situación, el tiempo parece haber hecho su trabajo y, finalmente, Cruz encontró el amor en los brazos de otro hombre y Palomeque se dedicó de lleno a su carrera como actor.

Recientemente, la también modelo estuvo de viaje con sus amigas y dejó a sus pequeños retoños a cargo de su expareja, por lo que en medio de una interacción de preguntas y respuestas, sus seguidores no dudaron en resaltar la buena relación que lleva con Lincoln después de haberse separado. Al respecto, la presentadora no dudó en responder que: “Y de qué otra manera llevarla si somos los papás para toda la vida de estos regalos de DIOS. Por ellos y por nosotros”.

El actor comparte con sus dos hijos mientras que Carolina Cruz está de vacaciones - crédito @lincpal/Instagram

Pero esto no fue lo único que dijo la presentadora del matutino de Caracol Televisión, pues afirmó que en su vida como en su corazón solamente hay “puro amor y tranquilidad”, lo que desató una ola de opiniones divididas entre sus seguidores. Entre los comentarios más estacados están: “No sé por qué me cuesta creerle las good vibes a Carolina”; “tiene que hacerlo por los niños, más no porque le nace”; “seamos honestos, nadie termina bien con el ex, lo único ahí es que hay niños”; “madurez se le llama a eso”, entre otros.

Verdad o mentira que intentó retener a Lincoln Palomeque con su segundo embarazo

En redes sociales se especuló en repetidas ocasiones que Carolina Cruz había intentado retener al cucuteño en su deseo de separarse, quedando embarazada del pequeño Salvador. Sin embargo, en su más reciente pódcast, la exreina aseguró que esto no fue así, desmintiendo todas esas teorías conspirativas que rodearon su divorcio.

La presentadora y modelo caleña reveló los motivos por los que decidió ser madre por segunda vez - crédito Carolina Cruz Osorio/YouTube

Explicó que, como parte de su rutina médica, su ginecólogo le recomendó realizar una prueba de ovulación y a su pareja una prueba similar para evaluar su estado de salud reproductiva. Por lo que en repetidas ocasiones pensó que cómo era posible que se amarrara a una persona con un hijo para retenerlo sin pensar en su felicidad.

“Yo tenía cuarenta años y me fui a hacer mi citología, como me la hacía siempre, cada ocho meses o cada año máximo (…) Me dice mi ginecólogo ‘Ya tienes 40 años, si tú quieres tener un bebe, deberíamos hacer una prueba de ovulación (…) deberíamos hacerle una prueba a tu pareja a ver cómo está' (…) porque mucha gente piensa que no puede darse un embarazo por la mujer, porque siempre nos señalan a las mujeres, y en muchos casos es el hombre o son los dos”, explicó Carolina Cruz.