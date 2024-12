Así fue la curiosa reacción de Maluma al darse cuenta que cambiaron la letra de ‘+57′

El cantante fingió sorpresa mientras escuchaba el cambio de letra en la polémica canción, generando risas en sus fanáticos - crédito @malufansOOC / X

La reacción de Maluma al descubrir un cambio en la letra de la canción +57 captó la atención en las redes sociales. En un video compartido por el propio artista, se le observa sorprendido al escuchar la modificación del verso polémico que originalmente decía Una mamacita desde los fourteen (14) y que fue cambiado a Una mamacita desde los eighteen (18). Este cambio fue realizado tras las críticas que acusaban a la canción de sexualizar a menores de edad.

La canción +57, una colaboración de Karol G con artistas como Feid, Ryan Castro, Blessd, J Balvin, Ovy On the Drums y DFMz, generó controversia desde su lanzamiento. Como es sabido, la letra fue objeto de escrutinio, especialmente el verso interpretado por Feid y Maluma, lo que llevó a una división de opiniones. Mientras algunos defendían que el verso había sido malinterpretado, otros consideraban que la canción no debía promover la sexualización desde temprana edad.

Ante la ola de críticas, Karol G se disculpó públicamente y se decidió cambiar el verso en el video oficial de la canción en YouTube, aunque la versión original se mantuvo en las plataformas de streaming. Este hecho generó un debate entre los seguidores, algunos de los cuales preferían la versión original.

La reacción de Maluma se convierte en memes gracias a su carisma - crédito @malufansOOC / X

El video de Maluma, donde se muestra su reacción al cambio, fue motivo de burlas positivas en redes sociales. Los usuarios comentaron sobre su aparente desconocimiento del cambio, sugiriendo que el artista podría no estar al tanto de las actualizaciones en los grupos de WhatsApp, lo que se convirtió en un tema de humor entre sus seguidores.

“Jaja lo amé, obvio sabía, hizo el drama”; “JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA EL PRETTY BOY, DIRTY BOY ES MUY CHISTOSO”; “Maluma en que mundo vive? JAJAJAJAJAJAJAAJJAJA”; “Lo amo es tan random jajajajajajajaa”; son algunos de los comentarios que se leen en redes.

Maluma agota entradas para ‘Medallo en el Mapa’ en Medellín

En otro contexto, Maluma logró un nuevo hito en su carrera al agotar las entradas para su concierto Medallo en el Mapa en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, programado para el 26 de abril de 2025. Este evento marca su regreso a su ciudad natal, donde en 2022 ya había dejado una impresión duradera con un espectáculo de alta calidad visual y sonora.

Se agotaron las entradas del concierto de Maluma en Medellín - crédito cortesía

El concierto de 2022 fue memorable no solo por su producción innovadora, que incluyó un escenario de 360 grados y tecnología de punta, sino también por la participación de destacados artistas invitados, entre ellos Madonna, quien compartió el escenario en un momento que quedó grabado en la memoria de los asistentes. Este año, Maluma promete superar las expectativas con un espectáculo aún más grande y lleno de sorpresas.

En esta ocasión, el evento permitirá la asistencia de menores de edad a partir de los ocho años, siempre que estén acompañados por un adulto responsable. Los mayores de 14 años podrán asistir sin acompañamiento, y en esta área no se venderán ni consumirán bebidas alcohólicas.

El anuncio del concierto coincide con el lanzamiento de su nueva canción Cosas Pendientes, que rápidamente se posicionó en el top de videos globales más vistos en YouTube y debutó en el Top 50 en varios países, incluyendo Colombia, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Perú, Guatemala, España y Venezuela. Este tema marca el inicio de su nueva era musical denominada +Pretty +Dirty, en la que el artista busca explorar nuevas temáticas y sonidos sin perder su esencia y conexión con sus raíces.

El cantante colombiano confirma su regreso a Medellín con un evento que promete sorprender a sus seguidores como nunca antes - crédito maluma / Instagram

Maluma expresó su entusiasmo por el próximo concierto, afirmando que Medallo en el Mapa fue un sueño hecho realidad y que desea que su público en Medellín vuelva a vivir esa experiencia con la misma intensidad y emoción. El artista colombiano continúa consolidándose como una figura influyente en la música internacional, manteniendo un fuerte vínculo con su ciudad natal.