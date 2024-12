Manuela Gómez reveló si tiene biopolímeros después de someterse a varios exámenes: “No pueden hacer nada por mí”

Manuela Gómez volvió a dar detalles de su estado de salud - crédito @manugomezfranco1 / Instagram

La exparticipante de reality Manuela Gómez ha sido noticia en los últimos días después de dar algunos detalles de graves quebrantos de salud que ha presentado por agudos dolores en la zona de su espalda.

La empresaria confesó que empezó a sentir un agudo dolor en la zona baja de su espalda, que le impedía estar en sola posición por mucho raro, molestia que fue incrementando al punto de tener que haber sido hospitalizada.

Manuela confesó que intentó hacerse una resonancia para conocer el origen del dolor, pero aseguro que el examen médico la obligada a estar quieta sobre el dolor, por lo que tuvo problemas completarlo.

Además, el fuerte dolor la hizo dudar sobre la presencia de biopolímeros en sus glúteos, pues confesó que hace aproximadamente 10 años se sometió a un retoque estético para darle una mejor forma esta zona de su cuerpo, por lo que empezó a sospechar sobre el líquido que había sido inyectado en su cuerpo.

La empresaria compartió los resultados de sus exámenes - crédito @manugomezfranco1 / Instagram

Pese a las dudas, la emprendedora apareció en una reciente historia de Instagram para revelar que tuvo que hacerse la resonancia con ayuda de anestesia para estar totalmente quieta y compartió los resultados de los exámenes con una nueva preocupación.

“La resonancia salió buena, no tengo biopolímeros gracias a Dios, eso me preocupaba muchísimo, porque he visto muchos casos, entonces no tengo biopolímeros, pero la cuestión es que no me salió nada, es inexplicable el dolor que tengo”, dijo Manuela asegurando que han podido dar con la razón de su molestia.

En otro video aseguró que tuvo que ser desconectada de los medicamentos que le estaban dando en el hospital debido a que no conocen la causa de sus agudas molestias. “Ya me lo han puesto todo y lo único que medio me alivia es la morfina, pero eso es súper mortal para el cuerpo, entonces no pueden hacer nada por mí”, dijo la exparticipante de reality demostrando su preocupación por su estado de salud.

Las declaraciones de Manuela desataron las reacciones de sus seguidores, quienes dieron algunas razones por las que podría estar sintiendo el agudo dolor. “Manu, bienvenida a la fibromialgia”, “toca hacer ejercicios para los músculos”, “es muy raro, incluso puede ser brujería”, “una vez tuve esos dolores así, tuve que cambiar mi rutina para desinflamar y lo superé”, fueron algunas de las opiniones.

Manuela salió del hospital de manera voluntaria

Manuela Gómez salió del hospital para ver a su hija y a sus perros - crédito @manugomezfranco1/IG

Después de dar detalles de su estado de salud y de los resultados, se mostró preocupada por la cantidad de días que lleva hospitalizada, por lo que decidió firmar voluntariamente el permiso del hospital para poder volver a su casa.

“Yo en este hospital perdí la noción del tiempo por completo, no sabía que hoy era la alborada, yo firme un acta voluntaria de salida del hospital, porque tengo que ir a cuidar mis perritos porque la pólvora los asusta y no quiero que les pase nada... Y la verdad es que médicamente no tengo nada”, dijo la creadora de contenido.

Además, aseguró que ya la han ayudado médicamente hasta donde pueden, por lo que ha decidido regresar a su casa, esto sumado a las preocupaciones por estar junto a su hija y sus animales.

La empresaria aún no sabe la razón de sus fuertes dolores de espalda - crédito @manugomezfranco1 / Instagram

“Ya ni siquiera tengo medicamentos, ya no me pueden ayudar más, entonces, ¿A qué me voy a quedar?, además hoy es la alborada, y me da mucho miedo que le pase algo a mis perritos, entonces me toca irme para la casa con el dolor que no sé qué me lo está ocasionando... Nadie encuentra una explicación lógica para el dolor”, añadió la antioqueña.

Incluso en otra historia de Instagram, la empresaria se mostró fuera del centro médico y aseguró que pese a que no sabe de donde viene la molestia de su espalda, prefirió tomar la decisión de regresar a su casa junto con su hija y mascotas.