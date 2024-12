Así fueron los últimos días de Sandra Reyes: la actriz que deslumbró la pantalla chica de Colombia

Sandra Reyes falleció a los 49 años de edad- crédito @sandrareyesactrizoficial

Sandra Reyes fue una de las actrices con más trascendencia en la televisión colombiana. Conocida por sus papeles como la ‘doctora Paula’, en Pedro El Escamoso; Aracely, en Rigo, bionovela del pedalista Rigoberto Urán; Cecilia en Paraíso Travel, Gertrudis López en Cuando Vivas Conmigo o Ana Lucía en Laura, La Santa Colombiana, falleció en la tarde del 1 de diciembre de 2024 a causa de un cáncer de Seno que tuvo oculto a la luz pública.

La actriz bogotana estuvo luchando durante meses contra la afección que le quitó la vida. Según confirmaron familiares a Noticias RCN, su cuerpo será llevado a su finca en Ubaté, donde se llevará a cabo una ceremonia privada. A su vez, Blu Radio publicó que los cercanos a la actriz, nacida el 31 de mayo de 1975, tomaron esta decisión porque era un deseo de la propia Reyes, mantener su vida personal lejos de los reflectores.

Sandra Reyes fue conocida por sus papeles en novelas como Laura, La Santa colombiana (2015), Rigo (2024) o Paraíso Travel (2018)

Cabe destacar que la actriz no había estado activa en redes sociales, puesto que la última publicación en Instagram fue el 5 de noviembre de 2024, razón por la que sus seguidores tenían varias sospechas sobre su salud y se especulaba que no estaba bien.

La noticia de su fallecimiento la confirmó su primo Nicolás Reyes, que destacó su legado artístico y humano. Varios colegas expresaron su dolor en las redes sociales y recordaron momentos memorables a su lado. Ejemplo de ello es Don Jediondo, que en su cuenta de X escribió: “Luto en la TV. colombiana: Falleció la destacada actriz Sandra Reyes. La vimos y disfrutamos de su actuación en series como “Pedro, el escamoso” y “La Mujer del presidente”. A sus familiares y amigos mis condolencias”.

La muerte de la actriz bogotana dejó sorprendido a seguidores - crédito @DonJediondo/X

Por otra parte, la Secretaría de Cultura de Bogotá también lamentó el fallecimiento de la actriz. En X publicó la entidad: “Desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte lamentamos profundamente el fallecimiento de la actriz Sandra Reyes, una de las figuras más emblemáticas de la televisión colombiana. Su talento y carisma marcaron un hito en la historia de la actuación”.

¿Cómo vivió sus últimos días Sandra Reyes?

Es importante mencionar que Reyes se había alejado de las cámaras durante los últimos años, aunque había estado participando en teatro, también que su cáncer se agravó con el paso del tiempo y le fue imposible recuperarse.

La noticia no se dio a conocer, porque la propia actriz había decidido que no se publicara nada al respecto, puesto que no quería que fuera algo mediático. No obstante, y según publicó Red+ TV, la actriz anunció que se encontraba experimentando una transformación personal y profesional, algo que la llevó a cambiar su vida a una más espiritual.

Sandra Reyes había estado apartada de las cámaras por decisión propia al conocer la noticia de su enfermedad - crédito @sandrareyesfollowers/Instagram

En su cuenta de Instagram se describió como “Hippie, recordatriz de bruja y pintora”, lo que dejaba ver que se estaba dedicando al arte y exploraba el mundo que se hizo popular en los años 1970.

Sus familiares comentaron que falleció en su hogar rodeada de familiares, según comentó Nicolás Reyes, la actriz bogotana: “enfrentó esta etapa con valentía y dignidad”.

La última publicación de la actriz en su cuenta de Instagram, @sandrareysactrizoficial, trata de una obra en la que participaba llamada Señorita: ‘Bienvenidos a esta pesadilla’, donde compartía espacio con Xiomara Galeano y Bernardo García. En esta actualización ya son muchos los comentarios que lamentan la partida de Reyes, muchos de estos son emojis que expresan llanto y sorpresa, lo que deja entender que la noticia tomó a todos su seguidores desprevenidos.

También se leen comentarios como “Descanse en paz” y “Dios la tenga en su santa gloria”.