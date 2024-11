Juan Duque explicó por qué no contesta las críticas de Yina Calderón: “Hay ‘influencers’ que han quedado solos en depresión por ese tipo de cosas”

Juan Duque, cantante y compositor, se refirió a las críticas de Yina Calderón en las redes sociales - crédito @yinacalderontv/Instagram - cortesía

La DJ e influencer huilense Yina Calderón saltó a la fama en 2014 al participar en el reality Protagonistas de Nuestra Tele, emitido por el Caracol Televisión, en el que destacó por su actitud desafiante y su forma de expresarse, lo que le valió una gran cantidad de seguidores. Sin embargo, es en las redes sociales donde Calderón ha conseguido consolidar su fama, y ha generado numerosas controversias a lo largo de los años por sus comentarios.

El cantante y compositor paisa Juan Duque no ha estado exento de las críticas de la creadora de contenido. En el pasado, la empresaria de fajas habló de la relación que tuvo Duque con la actriz Lina Tejeiro; sin embargo, en la actualidad el artista expresó en diálogo con Infobae Colombia que no le presta atención a los comentarios negativos de ella y prefiere ignorarla.

La DJ se ha consolidado en redes sociales a través de múltiples controversias - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

“Sí ha pasado, y ha pasado muchas veces, sobre todo con Yina (Calderón) (...) Bueno, creo que solo ha sido ella, porque no sé si han hablado más. No me gusta ver esas cosas ni me interesan, pero ni siquiera me duele (...) No es como que me vaya a meter a pelear, no; es como que me da risa y es como que: ¿En serio?”, expresó el cantante en una entrevista con este medio.

Asimismo, Duque destacó que los creadores de contenido que hacen este tipo de publicaciones hablando mal de figuras de la industria lo hacen únicamente para monetizar, pero no tienen amistades reales: “No tienen nada más importante que hacer, que hacer un envío y hablar de cualquier cosa, criticar a una persona en todos los sentidos. A mí nunca me ha afectado eso en ese sentido, me río de eso, pero qué chimba sería que respetaran, que entendieran que el respeto es muy importante y que eso no es para toda la vida, que hay gente que se ha quedado muy sola por eso, que hay influencers o figuras públicas que han quedado solas en depresión por ese tipo de cosas, porque solo crearon enemistades”.

Juan Duque afirmó que las críticas de Yina Calderón le resultan irrelevantes y prefiere ignorarlas - crédito redes sociales

El artista urbano indicó que las criticas en las plataformas digitales no le afectan, pero cuando son constructivas él las acepta y las toma para hacer cambios en su vida: “Creo que me he vuelto fuerte con los comentarios, si me han afectado, creo que pues un comentario a cualquier persona le puede afectar y si hoy ya me voy más fuerte porque ya porque es un trabajo como de: ‘hey, si alguien está diciendo eso de mí y yo sé que no es verdad, no me no me tiene por qué afectar’ (...) si alguien dice algo de mí, que es verdad y yo tengo que corregir ahí, sí lo tomo más, como por ese lado (...) pero si alguien me dice algo por simplemente insultarme eso ya sí pierde, pierde todo el sentido”.

El paisa también se refirió a que él en un pasado se vio beneficiado de estas polémicas, pero en la actualidad prefiere estar alejado de eso.

La creadora de contenido es conocida por generar por polémicas en las redes sociales - crédito @fajasyinacalderonoficial / Instagram

“Lo que pasa es que hay algo bien particular hoy es que cuando hay alguien en polémica, una figura pública, un influencer, un artista lo que sea, crece muy rápido, los números crecen rápido y creo que eso se vuelve adictivo, entonces hay influencers hoy que hoy en día mantienen en polémicas y les encanta hacer en vivos hablando mal de cualquier persona que ni conocen solamente para tener números porque eso es adictivo y con eso pueden contratar marcas con eso pueden firmar contratos y cada vez más, más grandes, hablando pues de dinero, y yo caí como en ese punto como bueno, mi carrera puede crecer más fácil si estoy en el ojo público en la polémica (...) pero me di cuenta como que tampoco es estar en esa polémica es bueno, que si la gente reconoce a Juan Duque y a cualquier otro artista sea porque hay una canción que produjo y no por una polémica”, añadió el cantante en diálogo con este medio.