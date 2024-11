Ariel Osorio aclaró rumor de su supuesta llegada a ‘Bravíssimo’: “Marcelo Cezán continúa”

El presentador de 'La Corona TV' explicó que no será el reemplazo de Marcelo Cezán en 'Bravissimo', pues esté seguirá en el puesto - crédito @arielosorio1/Instagram

Los últimos meses de 2024 fueron testigos de una serie de revolcones significativos en la televisión colombiana que no tardaron en mostrar sus primeras consecuencias. Con la llegada de Grupo Prisa como principal programador del Canal Uno, quedó marcado el final para el grueso de los programas existentes, incluyendo el Noticiero CM& y el programa de farándula Lo sé todo, conducido por Ariel Osorio.

Pese al contratiempo, el ‘Gordo’ puso en marcha un nuevo proyecto llamado La Corona TV, que comenzó realizándose a través de YouTube y luego encontró su espacio en el canal City TV, iniciando transmisiones en noviembre.

Debido al reconocimiento del comunicador, sumado a la recepción dividida que todavía despierta el hecho de llevar a formato de televisión el grueso de programas de las emisoras de Prisa (incluyendo Caracol Radio y Los 40), hizo que el canal regional se posicionara por primera vez como el tercer más visto, solo superado por los dos privados, Caracol Televisión y Canal RCN.

RCN tampoco fue ajeno a los culebrones, y es así que La casa de los famosos Colombia todavía tiene en vilo a los televidentes frente a la duda de quién será la persona que reemplace a la presentadora Cristina Hurtado, que al parecer decidió no sumarse a la segunda temporada. El propio Ariel Osorio dio a conocer durante una entrevista en Bravissimo que el presentador de dicho magacín, Marcelo Cezán, estaba entre los principales candidatos. Esto, según dijo, se debía a su conocimiento personal de Carla Giraldo, con la que coincidió en su día en las grabaciones de la telenovela Me llaman Lolita, así como a la expresa petición de la propia actriz.

Aunque Marcelo Cezán es el principal candidato para presentar la segunda temporada de 'La casa de los famosos Colombia' junto a Carla Giraldo, todavía no se ha confirmado por parte de la producción del 'reality show' - crédito @JuanpisGonzalez/YouTube (Captura de pantalla)

En esa oportunidad, el vallecaucano, sorprendido por el hecho de que el entrevistado conociera esa información, remarcó que no podía dar declaraciones al respecto debido al acuerdo de confidencialidad que había firmado, pero no negó lo dicho por el ‘Gordo’. Sin embargo, distintos medios de comunicación, así como personas en redes sociales, entendieron el gesto como una confirmación de que Cezán no seguiría en Bravissimo, y que ya era un hecho su presencia en La casa de los famosos Colombia, al punto que se señaló a Ariel Osorio como su reemplazo.

El ‘Gordo’, a través de sus historias de Instagram, desmintió dichos rumores de forma rotunda, explicando que actualmente está concentrado en su trabajo con La Corona TV. “No soy el remplazo de Macelo Cezán, tema que ni siquiera se ha hablado ni se ha tocado”, inició. “No tiene reemplazo. La voz, la imagen, la identidad de Bravíssimo es Marcelo Cezán, y lo aclaramos en La CoronaTV: Marcelo Cezán continúa presentando Bravíssimo, no se preocupen, yo no voy a ser su reemplazo. ¿Cómo lo voy a reemplazar? Yo estoy dirigiendo, produciendo, presentando, haciendo de todo en La CoronaT V de lunes a viernes, entonces no voy a tener tiempo”, dijo.

Osorio explicó que su trabajo en 'La Corona TV' le quita demasiado de su tiempo como para sumarse también a 'Bravissimo' como presentador, desmintiendo así que vaya a reemplazar a Marcelo Cezán - crédito La Corona/YouTube

De todos modos, Osorio no descartó la posibilidad de participar en el programa mañanero de los fines de semana de CityTV, pero aclaró que no sería algo de tiempo completo. “Si de pronto en algún momento lo requiere por algún motivo, ahí estaré, porque estamos en la misma casa que es CityTV”, expresó.

Cabe señalar que, poco antes de su charla con el ‘Gordo’ en Bravissimo, Marcelo Cezán habló del tema con la revista Vea y confirmó que estaba en el proceso de selección, pero sin dar más detalles concretos.

“La verdad no puedo decir nada acerca de ese tema. Sí ha habido acercamientos, hay más postulados, pero no puedo ni afirmarte al 100 % ni negarte al 100 %. Eso está ahí en desarrollo y no estoy autorizado para decir nada. Esperemos a ver qué decide el canal como estrategia, no sé, no sé nada”, comentó.