‘Masterchef Celebrity’ afectó la vida de ‘Jacko’ en redes sociales, ahora recibe insultos: “Me piden salir del ‘clóset’”

Jacques Toukhmanian se dio cuenta en 'Masterchef Celebrity' que su humor no es entendido pro todo el público - crédito @jacquestdm/Instagram

Jacques Toukhmanian, reciente eliminado de Masterchef Celebrity Colombia 2024 aseguró a Infobae Colombia que antes de aceptar entrar a este reality culinario la relación que tenía con sus seguidores en redes sociales era cordial: “Antes todo era amor, ahora existe una tensión y hostilidad que no entiendo”.

Asimismo, al actor bogotano le tocó aprender que su sentido del humor sarcástico no es para todas audiencias, así como también descubrió que no es ‘monedita de oro’ para caerle bien a todo el mundo: “Al principio fue duro leer las agresiones, pero después me di cuenta de que están en su derecho de opinar”.

En su conversación con Infobae Colombia, el también comediante Jacques Toukhmanian reconoció que el inicio de la competencia de cocina en la que no consiguió avanzar al top 7, le tocó acomodarse al hecho de aceptar las diversas posturas que fueron tomando los televidentes, las pasiones que despertaba su comportamiento y, asumir que no iba a poder enfrentarse a todos los que estaban en desacuerdo. “No entré en discusiones, simplemente acepté que ese no es el público para mi y eso también está bien”.

Jacques Toukhmanian aprendió en 'Masterchef Celebrity' que él no le cae bien a todo el mundo - crédito Infobae Colombia

“Yo tenía mucha angustia al principio. Me preocupaba no saber qué tanto iba a ser aceptado, me preguntaba que pasaría si no me perdonaban los momentos en los que mi personalidad no fuera tan agradable. Creo que la evaluación sobre este punto ya estando afuera es muy positiva porque si bien hay mucha gente que puede estar en desacuerdo o no entiende mi forma de comunicarme con el mundo, esos son minoría”, mencionó.

No obstante, a Jacko le tocó acudir a terapia sicológica en donde encontró la tranquilidad de convivir con sus detractores, ya que antes de concursar en este reto de cocina, estaba acostumbrado a recibir elogios por su trabajo y el cariño de quienes lo seguían en Instagram donde comparte videos de humor, algo que cambio, pues en adelante se ve expuesto a especulaciones y ataques que aun no entiende.

“Salí siendo una mejor persona de Masterchef porque allí conocí lo que era no ser aceptado por toda la sociedad, pues antes me considera invencible, pero resultó que no, también existen personas que no comparten y desaprueban tu posición frente a la vida, pero enterarme estuvo bien”, agregó.

'Masterchef Celebrity' le enseñó a Jacques Toukhmanian que su personalidad no es entendida por todas las audiencias - crédito Infobae Colombia

Este es el insulto que más le escriben a Jacko

Antes de llegar a Masterchef Celebrity, los comentarios que recibía el exparticipante del concurso de cocina eran referentes a sus los doblajes que hace con su colega Biassini Segura o sus trabajos actorales, mientras que, actualmente, se vio expuesto a que lo juzguen por como es él en la vida real y que además, cuestionen su sexualidad, algo que no le ofende, pero que le genera intriga.

Jacques Toukhmanian, eliminado de 'Masterchef Celebrity' compartió el insulto con el que más tratan de ofenderlo en redes sociales - crédito Infobae Colombia

“Hombre, si eso son muy duros de leer al comienzo porque es como ese conflicto de querer saber por qué hay gente que no me conoce que es tan violenta. ¿No? Uno espera entender de dónde sale esta pasión, de dónde viene ese odio, pero cuando uno lo descubre, uno entiende al final que pues están en su derecho de no quererme y eso no está mal”, explicó a Infobae Colombia.

En Instagram, Jacko está cercano a los 500 mil seguidores en su cuenta personal, allí desde que salió al aire la sexta temporada del reality de cocina entre famosos, experimentó lo que es ser atacado por lo que dice y por lo que no.

“Eso es un paradigma muy loco. Existe una ‘ofensa’ muy frecuente que yo no he entendido y en este punto sigo sin entenderla, me dicen: ‘deja salir ese gay que llevas dentro y reconócelo, ‘sal ya del clóset’, acepta que eres gay’. Yo digo, como ¿con qué me están insultando? con que tengo buen gusto, con que soy sensible, con que soy qué vulnerable, cuál es el insulto ahí, yo les pido que porfa me expliquen para ofenderme”, expresó el actor de 43 años acerca de las agresiones que recibe en redes sociales, pero que él no considera como ofensas, pues ser homosexual para Jacko hace muchos años dejó de ser algo de lo que las personas se tengan que esconder.

“No sé por qué lo hacen como un insulto, pero yo ya pues hace mucho tiempo que no veo que eso sea un insulto en la tierra, llevamos décadas evolucionando y reconociéndonos diversos, te ofendes tú que no sabes lo que está intentando decir”, concluyó.

Jacko dice no a La casa de los famosos 2025

Jacques Toukhmanian quien abandonó 'Masterchef Celebrity' contó su experiencia en el 'reality' y aseguró que no entraría a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Infobae Colombia

Por último, Jacques Toukhmanian confesó a Infobae Colombia que cambió la percepción de los realities luego de haber abandonado la cocina de Masterchef Celebrity donde dijo que “no volvería ni por el putas” y que saldría a sentar a esperar que lo volvieran a llamar solo para decir, “no, muchas gracias”.

Sin embargo, eso lo dijo con la presión del cansancio con el que salió del juego, porque ahora, después de haber visto al aire la competencia, desea regresar, “estoy listo y con deseos de participar en otro concurso, pero solo si es de cocina, a todo lo de cocina diré que sí, me apasiona el tema”.

Respecto a sí se le mediría al reto de entrar en La casa de los famosos, ya que la segunda temporada de este formato está seleccionando sus participantes respondió a Infobae Colombia con un rotundo no. “A mí ni que me llamen para ninguna casa ni nada”, enfatizó.