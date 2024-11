Sobrino de Gustavo Bolívar dejó tirado el ‘reality’ de ‘los 50′: aseguró que ingresó al programa porque llevaba mucho tiempo sin hacer nada

Francisco Bolívar, sobrino de Gustavo Bolívar abandonó pro segunda vez el 'reality' Los 50' del que salió de forma voluntaria - crédito cortesía Telemundo Internacional

Francisco Bolívar, sobrino del libretista y hoy director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, decepcionó a producción de la cadena Telemundo tras renunciar dos veces a la segunda temporada del reality de convivencia y resistencia física Los 50 en la que era el único colombiano que quedaba en competencia.

Luego de convencer estratégicamente a todos sus compañeros para que lo ayudaran a salir por votaciones, el actor de Sin senos sí hay paraíso al que se le había permitido regresar, abandonó de nuevo el programa, pero en esta ocasión, no se despidió de los demás participantes.

“Nos quedamos impactados y sin entender”, comentó una de las concursantes que continúa en el juego.

Pese a que le cumplió una promesa a su madre, motivación por la que aceptó finalmente incorporarse a este juego después de haber desistido de su palabra previo a iniciar el rodaje, Francisco no se sintió cómodo ni a gusto con la dinámica ni el rumbo que tomó la competencia una vez que el también colombiano Sebastián Villalobos quedó eliminado.

“Les voy a contar un secreto. Un día antes de venir, dije no, me eché para atrás, pero fue mi mamá la que me incentivó a cumplir este reto porque yo soy hijo único, vivo con ella y como llevaba largo tiempo sin hacer nada me dijo, mijito, ya es hora de que salga a producir usted está muy amañado acá en casa, así que bueno nos aventuramos a este juego”, contó ‘Pacho’ como le decían dentro le juego acerca de la razón por la que entró al ‘reality’.

No obstante, ese compromiso no le duró mucho a Bolívar dentro del programa que arrancó despidiendo a los colombianos, pues uno por uno fueron saliendo hasta que solo quedó Francisco.

En una votación sin precedentes, el actor colombiano cuyo talento ha demostrado en producciones como Laura, la santa colombiana, Tres Caínes y Los Canarios, entre otras, salió de la hacienda en la que estaba encerrado e incomunicado mientras concursaba en el nuevo formato que pone a prueba los límites de los famosos.

Francisco Bolívar no aguantó el ritmo en ‘Los 50′ 2.0

El actor bogotano de 39 años se comprometió al ciento por ciento con la prueba y anticipó que previo al desafío se preparó, pues le apostó pro el millonario premio final.

“Aunque no crean yo me he preparado mucho. He estudiado porque me he dado cuenta de que el león es muy inteligente. Físicamente ya me conocen entrenando, pero he hecho un análisis mental de los juegos psíquicos que tiene el león. He leído mucho. He jugado. He jugado mucho para jugar con él”, afirmó.

Aun así, este entusiasmo no fue suficiente ante la molestia que le causó el verse derrotado pro las estrategias de sus contrincantes de quienes aseguró se diferenciaba por sus características físicas que tiene, pues sus rasgos tanto masculinos como femeninos dice que lo hacen único.

“Qué pienso siento que me diferencia el resto de mis compañeros el pelo obviamente no creo que haya un concursante con este pelo hombre y mujer, pero el humor no mentiras el humor. Sí me gusta mucho. Yo creo que esa va a ser mi herramienta para marcar la diferencia”, mencionó luego de confesar que su mayor reto vencer sería la convivencia con los demás famosos, algo que lo afectó e influyó en su salida.

El actor que se definió como ermitaño, no resultó re coherente con el objetivo que se trazó en un principio cuando quiso ser inspiración de superación para los jóvenes que lo siguen en sus redes sociales y dijo adiós.

“Ese mensaje es para ustedes muchachos, chicas chicos, que están viendo Los 50 y que me van a estar viendo. Gracias por estar ahí apoyándome y échenle la mejor energía no solo a mí, sino a mis compañeros es un momento difícil porque nos desprendemos de todo, así que buena energía para todos. Yo veré” compartió en el primer capítulo durante su presentación.