Mujer le pidió matrimonio a su novio, se arrodilló ante él y las redes no se lo perdonan

El día en que Katherin y su novio, Andrés, recibieron las llaves de su nuevo apartamento, se convirtió en un momento inolvidable, no solo para ellos, sino para Internet, debido a que ella le propuso matrimonio. Un hecho bastante inusual y que no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde los internautas no paran de criticar a la mujer por esta decisión.

Por medio de dos videos, los jóvenes mostraron el curioso hecho que se presentó en medio de la entrega del inmueble, pues Katherin planeó una sorpresa que dejó a su pareja sin palabras. De acuerdo con el relato hecho por el joven en su cuenta oficial de TikTok, mientras posaban para fotos con un amigo fotógrafo, ella comenzó a ubicarse de manera en la que él debía mirar hacia otro lado, lo que despertó cierta curiosidad, aunque nunca se esperaba ese desenlace.

Andrés descubrió la sorpresa en el momento en el que el fotógrafo le pidió que se diera la vuelta para una foto. Al girarse, él encontró a su novia arrodillada y con una caja que llevaba un reloj y un texto donde estaba consignada la propuesta, un gesto que lo dejó tan impactado que, según sus palabras, “se olvidó leer”.

“Cuando estamos de espalda el fotógrafo nos dice bueno, volteen: 1, 2, 3; yo me volteo y veo a Katherin y yo como que se lo juro que en ese momento a mí se me olvidó leer, yo solamente la veía ahí arrodillada y yo ‘Amor, en serio, en serio, es en serio’ y le pregunté como dos mil veces”, declaró el joven.

En medio del emotivo momento y los nervios de los protagonistas la respuesta fue un rotundo “sí”, por lo que la pareja compartió el momento y el joven, emocionado, relató “Sí, súper sí, ahí respondí y si ustedes están ya con esa persona con la que quieren pasar el resto de su vida y lo han pensado, pero aún no se han decidido, créanme que vale la pena 100% Háganlo seas mujer o seas hombre, vale la pena. La felicidad que sentí en ese momento fue incomparable”.

Como era de esperarse, este momento significativo y lleno de amor para la pareja se convirtió en motivo de burlas en las redes sociales, pues la historia de Katherin y Andrés se viralizó rápidamente en TikTok, donde ellos comparten contenido. La mayoría de los comentarios en los videos, lejos de apoyarlos, están basados en la sorpresa porque ella fue la que dio el paso. Entre los comentarios se destacan algunos como: “Es que nosotras mismas los volvemos princesos, definitivamente”.

Entre tanto, algunos prefirieron recordar momentos y personajes icónicos para mostrar su rechazo a la propuesta: “Como dijo el filósofo Diomedes Diaz, pa’ lo que hay que ver hoy en día, es mejor estar uno ciego”. Incluso, hubo algunos que se atrevieron a asegurar que como ella se veía escribiendo era la dueña de la vivienda: “Katherin firmando los papeles, o sea quién se endeudó para el apartamento también fue ella🤦‍♀️. Toooodo empezó mal”, a lo que Andrés decidió responder: “Que peleadera tienen acá y nosotros felices riéndonos de todas sus suposiciones”.

Entre los comentarios más creativos se destacan: “Ni en mis peores ovulaciones”, “Léanse 100 años de seriedad”, “Mi novia me pide matrimonio y con todo el dolor le digo que no que se espere que yo se lo pida JAJAJAJAJA”, “Que el día que se me ocurra algo así, Dios me guarde y se le olvide dónde”, “que incómodo 😭” y “Qué buena idea ojalá nunca se me ocurra”.

Entre tanto, hay algunos que aseguran que se trata de solo contenido, por lo que la propuesta no sería real, sino que solo buscarían ganar seguidores, aunque esto no está confirmado.