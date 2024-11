Artista colombiana participó en “Moana 2″, la nueva película de Disney: qué fue lo que hizo

El talento colombiano está presente en la segunda entrega de la cinta de Disney, Moana - crédito Disney Studios LA/YouTube

Daniela Restrepo, una talentosa artista de efectos visuales colombiana, dejó su huella en la nueva película de Disney, Moana 2, que se estrenará el 28 de noviembre en los cines del Colombia y el mundo.

En una entrevista de El Heraldo, Restrepo relató que formó parte del equipo de CFX (animación de personajes) y contribuyó a la creación de esta producción animada.

La historia de Moana regresa a la pantalla grande después de ocho años, presentando a la joven isleña que, en esta ocasión, recibe un llamado inesperado de sus ancestros.

Este llamado la lleva a emprender un viaje por los mares de Oceanía, enfrentándose a aguas peligrosas y olvidadas, en una aventura que promete ser inolvidable. Acompañada por Maui y una tripulación de personajes singulares, Moana busca conquistar nuevamente el cine con una narrativa enriquecida por el talento colombiano.

Daniela Restrepo Roldán, expresó su orgullo por representar a Colombia en una producción de tal magnitud. “Siempre soy muy orgullosamente colombiana. Me encanta que todos los colombianos sepan que los sueños se pueden cumplir, que hay que trabajar por ellos”, dijo Daniela a El Heraldo desde Vancouver, Canadá, ciudad en la que reside.

Además, comentó que su trabajo en el departamento de CFX de esta cinta se centró en la animación secundaria, como el movimiento del pelo y la ropa de los personajes, elementos cruciales para la credibilidad de la historia.

“Básicamente yo me encargo de la animación secundaria, el pelo y la ropa. Por ejemplo, aquí estamos contando una historia que estás en el océano, que estás en la canoa, no vas a comprarte la idea de que estás en una canoa si el viento no le está pegando en el cabello”, relató Restrepo Roldán.

“Cada cuadro tiene importancia. Nosotros aquí tomamos como si el pelo y la ropa fueran un personaje que te están ayudando a cuadrar el momento de que está en una tormenta no solamente afuera, sino emocionalmente, o de que está nadando, está relajada. Gracias a las habilidades técnicas ayudamos a los animadores como a contar la historia”, explicó Restrepo, destacando cómo estos detalles ayudan a contar la historia de manera más efectiva.

Inicialmente, el proyecto estaba concebido como una serie, pero la calidad de la animación llevó a la decisión de convertirlo en una película para la gran pantalla. Daniel Restrepo Roldán compartió que, al ver los primeros screenings (Someter a prueba una película antes de su estreno), todos en el equipo sintieron que la historia merecía ser vista en cines, esperando que así alcance una mayor visibilidad.

“Desde que vimos los primeros screenings creo que todos los que estábamos trabajando ahí nos quedamos como ‘esto se ve tan genial, esto merece una pantalla grande’. Y creo que todo el mundo tenía ese mismo sentimiento de que esta historia estaba creciendo tanto que necesitaba que todos la vieran. Estando en cine va a tener, esperemos, mucha más visibilidad”.

La artista también habló sobre la emoción de ver su nombre en los créditos finales, un reconocimiento al esfuerzo y dedicación invertidos en cada detalle de la animación. Además, destacó la música de la película, que considera pegajosa y anticipa que el público la cantará en las calles.

“Es un orgullo y luego ver mi nombre ahí en los créditos junto con todos mis amigos, la verdad se siente bastante genial. Cuando la ves es como armar un rompecabezas de ‘ah, esto sucede así y esto sucede allí’. Pero ya cuando ves toda la pieza completa, se queda uno como ‘todo tiene sentido’”.

La participación de Daniela Restrepo en Moana es un ejemplo del talento colombiano en producciones internacionales de alto nivel, demostrando que los sueños pueden hacerse realidad con trabajo y dedicación.

La colombiana también resaltó su trabajo en series infantiles como Spidey y sus sorprendentes amigos, en la que demuestra su orgullo por el sacrificio que representa sacar una historia animada al aire.

“Es mucho el trabajo y es mucho el amor que uno le pone a cada cuadro, a cada detalle para que se vea perfecto. Somos muchas personas poniendo todo de nosotros para que se vea genial. Entonces, también es ver todo el trabajo que hay detrás. En el equipo yo creo que pasamos las 300 o 400 personas”, concluyó Daniela Restrepo Roldán.