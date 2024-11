Carolina Cuervo en ‘Masterchef Celebrity’ habló sobre Dominica Duque: “No es una gran cocinera”

Carolina Cuervo, quien expresó su desacuerdo con la victoria de Dominica, ya que la actriz no compartió el entusiasmo por el triunfo de la Dominica y consideró que hubo platos más destacados que el de ella - crédito Canal RCN

El ambiente en Masterchef Celebrity 2024 se intensifica a medida que avanza la competencia, y el reciente reto de salvación dejó una mezcla de emociones, controversias y momentos decisivos.

Los cocineros debían enfrentarse al desafío de preparar un plato con arroz como protagonista, un ingrediente tan básico como exigente en la cocina. Aunque lo que más resonó en el episodio no fue solo el resultado del reto, sino también los comentarios de Carolina Cuervo sobre Dominica Duque, que generaron opiniones divididas entre los participantes y los televidentes.

La dinámica del reto de salvación obligó a los participantes a demostrar creatividad y técnica en un tiempo limitado. Cada uno debía presentar un plato donde el arroz se destacara por su sabor, textura y nivel de cocción.

Los jueces, liderados por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina, evaluaron con atención cada detalle de las preparaciones, dejando claro que cualquier error podría ser determinante para la continuidad en la competencia.

Entre los cocineros, Carolina Cuervo vivió uno de los momentos más tensos. Angustiada por el tiempo y por la cocción de su arroz, la actriz se mostró insegura durante todo el reto. Al presentar su plato frente a los jueces, no pudo contener las lágrimas, reflejando la presión que representa estar en una etapa tan avanzada del programa.

La actriz y escritora presentó su plato llamado 'el aroma del tiempo' y fue cuando reveló lo que sintió en la salvación de MasterChef Celebrity Colombia - crédito Canal RCN

“Hoy no me sentí fuerte. Me siento vulnerable”, confesó Carolina, visiblemente emocionada. Ante estas palabras, el chef Jorge Rausch le ofreció unas palabras de aliento, recordándole que la cocina, como la vida, exige perseverancia y que incluso en los momentos de incertidumbre es fundamental confiar en el esfuerzo realizado.

Aunque su plato fue bien recibido por los jueces, Carolina quedó lejos de los primeros lugares, y el momento quedó marcado por su vulnerabilidad y honestidad emocional.

En contraste, Dominica Duque brilló con una preparación que cautivó a los chefs. La periodista presentó un arroz cremoso de pipián con maní, hogao y otros ingredientes que lograron un equilibrio perfecto de texturas y sabores. El plato fue elogiado por su concepto innovador y su ejecución impecable, lo que le valió el reconocimiento como la ganadora del reto de salvación.

El chef Rausch explicó que la eligieron a ella, por encima de otros buenos platos - crédito Canal RCN

Con este triunfo, Dominica se aseguró un lugar en el codiciado Top 7, junto a figuras destacadas como Paola Rey y Vicky Berrío. Su victoria representó un avance en la competencia y un momento de reivindicación para una participante que, en ocasiones anteriores, había sido cuestionada por sus habilidades culinarias.

Aunque la celebración de Dominica no estuvo exenta de controversia. Su compañera Carolina Cuervo expresó abiertamente su desacuerdo con el resultado del reto. Durante una conversación con otros participantes, Carolina calificó a Dominica como “no una gran cocinera” y cuestionó el criterio de los jueces al otorgarle la victoria.

“Que uno diga que es la gran cocinera, no lo es. Entonces uno dice, bueno, pues ahí hay un poquito de injusticia”, señaló Carolina, dejando claro que, en su opinión, hubo platos con más nivel, como el de su compañero Jacko, quien también recibió elogios por su preparación.

Carolina Cuervo no estuvo de acuerdo con el veredicto de los jueces en el reciente reto de salvación - crédito @cuervocarolina/Instagram

La actriz también manifestó que los competidores que no lograron salvarse, pero que demostraron talento en la cocina, merecían una oportunidad más justa de continuar en la competencia.

Estas declaraciones generaron tensiones dentro del grupo, evidenciando que la recta final de MasterChef Celebrity es tanto una prueba culinaria como un desafío de convivencia.

A medida que la competencia avanza hacia su fase final, los desafíos se tornan más complejos y las emociones más intensas. ¿Logrará Dominica seguir sorprendiendo y consolidarse como una de las favoritas? ¿Podrán Carolina y los demás participantes mantener la calma y enfocarse en lo verdaderamente importante: cocinar y brillar en la cocina? Lo cierto es que a medida que avanza el concurso de cocina se pone más emocionante y la incógnita de quién será el próximo eliminado de la competencia de la cocina es latente.