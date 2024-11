Creador de contenido para adultos en EE. UU., acusado de contagiar a sus compañeras de una enfermedad de transmisión sexual, llegó a Medellín

Gucci Third Leg dejó Estados Unidos y se fue para Colombia - crédito @guccithirdlegg/IG

El actor de películas para adultos y estrella de Onlyfans en Estados Unidos, conocido como Gucci Third Leg, ha acaparado los titulares por una polémica que ha sacudido a la comunidad de la plataforma azul y a las redes sociales.

El hombre fue acusado por Danae Davis, también creadora de contenido para adultos, de haberle transmitido herpes genital (VHS-2) mientras, según ella, él habría mentido sobre la presencia de una llaga en su pene.

Davis es una estrella de Onlyfans y afirmó públicamente que Gucci le transmitió esta enfermedad, mientras aseguraba que no sería la única víctima.

Según sus declaraciones, Gucci estaba manteniendo relaciones sexuales con “docenas de otras mujeres” al tiempo en el que supuestamente ocultaba su estado de salud.

Creadora de contenido para adultos acusó a Gucci third Leg de contagiarle enfermedad - crédito @tthepeoplesperspective/IG

La acusación rápidamente se volvió viral en plataformas como X y Tiktok, generando una ola de críticas y cuestionamientos hacia Gucci Third Leg, quien permaneció en silencio durante varios días mientras su nombre se convertía en tendencia.

El 14 de octubre, el actor rompió el silencio durante una transmisión en vivo con los creadores de contenido digital, Adin Ross y DJ Akademiks, allí fue interrogado sobre las acusaciones y los resultados de sus pruebas médicas. En un intento por defenderse, afirmó que la herida en su pene que mencionó Davis era simplemente un corte provocado por el afeitado.

Además, mostró supuestos exámenes médicos de 2023 que, según él, respaldan su versión. Los resultados indicaban que dio positivo para VHS-1, un tipo de herpes que suele causar úlceras bucales, pero no para VHS-2, que es la variante de transmisión sexual más común en el área genital. Con esta información, Gucci intentó negar o al menos minimizar las acusaciones en su contra.

Sin embargo, su defensa no convenció a todos. En ese mismo espacio, Adin Ross criticó abiertamente a Gucci por “no tomarse en serio el tema”, esto especialmente porque Gucci anunció un proyecto de NFT llamado Wrap It Up, a través del cual planeaba donar 10.000 dólares para promover la concientización sobre la salud sexual. Ross lo señaló de intentar sacar provecho económico de la controversia, calificándolo de absurdo y fuera de lugar.

Estos fueron los resultados de los exámenes que se habría hecho Gucci Third Leg - crédito @FearedBuck/X

Uno de los aspectos más alarmantes de este caso fue que después de la revelación que dejó expuesto a Gucci, se conoció que el actor de películas porno habría tenido relaciones con más de 3.000 mujeres, lo que generó preocupación por las posibles repercusiones de salud.

Pero ahora esta problemática también sería para Colombia, ya que Gucci Third Leg dejó Estados Unidos y se fue para Medellín.

En una de sus más recientes publicaciones, la estrella de Onlyfans dejó ver que estaba en un aeropuerto recogiendo su pasaporte y cambiando dólares a pesos colombianos. Más adelante, en los videos compartió que iba en un carro privado por las calles de la ciudad hasta que finalmente aparece en una piscina llena de jóvenes, al parecer colombianas.

“I love Medellín, Colombia. So much love jaja (Yo amo Medellín, Colombia. Demasiado amor jaja)”, escribió en un texto en X con burlas y corazones.

“Gucci3rdleg se ha trasladado oficialmente a Colombia tras afectar a casi toda Atlanta”, escribió Feared Buck, mientras reposteaba las imágenes y dejaba ver su tristeza ante la situación de que no respondió por sus actos y podrí causar los mismos estragos en el país a donde llegó.

Gucci Third Leg dejó Estados Unidos en medio de polémicas y llegó a Colombia - crédito @FearedBuck/X

“Gucci3rdleg es un actor porno y creador de contenido que dejó Estados Unidos luego de ser acusado de contagiar de herpes a varias de sus colaboradoras, además de no revelarles que tenía una enfermedad de transmisión sexual. ¿Adivinen a dónde se fue de viaje? A medallo”, indicó un joven bogotano en su cuenta de X.

Mientras tanto, el creador de contenido para adultos se ha mostrado firme en su posición de que no es el culpable, aunque lamenta lo que le pasó a la joven que lo acusó.

En las redes, los usuarios debatieron intensamente sobre las responsabilidades de Gucci como figura pública y creador de contenido. Algunos lo acusaron de actuar de manera irresponsable, mientras otros cuestionaron la credibilidad de las acusaciones hechas por Davis.

Gucci Third Leg envía mensaje desde Colombia - crédito @guccithirdleg/X

Así mismo, creció la polémica porque no respondió por sus cargos y, sin explicación lógica, dejó el país, lo que lo habría hecho ver como culpable. Pero también por el riesgo que su llegada podría ocasionar en Colombia.