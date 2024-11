Yina calderón sorprendió con un gran tatuaje que le cubre todo su pecho: “Es un poco arriesgado”

Yina Calderón compartió nuevo tatuaje que se hizo en todo el pecho - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

La empresaria y creadora de contenido Yina Calderón es conocida en redes sociales por las polémicas que ha protagonizado, pero además por ser una de las influencers colombianas que ha logrado hacerse de una base de seguidores con los que comparte su vida privada.

Hace unos meses Yina confesó a sus miles de seguidores que tenía como propósito mejorar su apariencia, por lo que aseguró que dentro de ese plan estaba contemplado despedirse de sus tatuajes, pues aseguró que ya no eran de su agrado.

A mediados de octubre, la empresaria de fajas compartió en sus historias de Instagram que se sometería al proceso del láser para borrar algunas de las intervenciones, mientras que intentaría ocultar el resto con nuevos tatuajes, por lo que el 22 de octubre compartió que se había tatuado todo el cuello.

Algunos de sus seguidores consideraron que la empresaria solo se tatuaría el cuello, hasta que en una reciente aparición en redes sociales sorprendió a sus seguidores enseñándoles que el tatuaje de su cuello era solo el comienzo y decidió tatuar todo su pecho.

Yina Calderón presumió el tatuaje que se hizo en todo el pecho -crédito @yinacalderontv / Instagram

“Me tatué de nuevo, lo ven muy oscuro porque está recién hecho, falta aplicarle los blancos, quiero que esta parte se vea mejor, pero todo es un proceso, nunca me había tatuado una mujer... Hacerse este tipo de trabajo es complejo, pero mira que me define mucho más el pecho y tapamos este tatuaje que ya no me gustaba, es un tatuaje arriesgado”, dijo Yina.

Además, Yina también confesó que la zona de su tatúame fue dolorosa, pero confesó que aguanto el dolor para poder tener un buen resultado, además de elogiar a su tatuadora por el trabajo que realizó.

“Es que me hace ver más delgada de rostro y todo, es un tatuaje complejo y doloroso, o sea Zayayina total, me tocó aguantarme el dolor porque literal lo hice sin anestesia”, explico la empresaria de fajas.

El video de la creadora de contenido desato varias reacciones en redes sociales en donde los internautas dieron su opinión sobre el nuevo procedimiento de Yina. “Mucho mejor, mejor que los que tenía antes”, “si quedó bonito”, “la verdad, esos tatuajes nuevos le han ayudado a mejorar mucho su estilo”, “la gente no entiende que es el cuerpo de ella y además lo hizo para tapar los que tenía antes”, “por fin se mandó a hacer un tatuaje que vale la pena”, fueron algunas de las reacciones.

Su primer tatuaje en el cuello

A mediados de octubre, la empresaria de fajas reveló que, tras varias sesiones dolorosas, logró cubrir un llamativo tatuaje de Bart Simpson que tenía en el cuello. Este fue reemplazado por un diseño que cubre toda la zona, intervención elogiada por sus seguidores, quienes aseguran que realza mejor sus facciones.

La creadora de contenido asegura que tuvo que soportar el fuerte dolor por tres días - crédito @yinacalderontv / Instagram

Antes de mostrar el resultado, Yina compartió una foto donde se veía su cuello cubierto con un plástico, usado para prevenir infecciones. “Pa’ los que preguntan por qué tan ausente”, escribió la influencer, mostrando un rostro de dolor. Según explicó, tuvo que soportar el intenso dolor del tatuaje durante tres días seguidos.

“Es cierto que me tatué todo el cuello, queda hermoso, estoy fascinada, resalta mis facciones y le gusta a mi mamá. Sin embargo, fue muy doloroso, pasé dos días seguidos tratando el cuello. Fue una decisión difícil, pero estoy enamorada de mi nuevo tatuaje”, expresó Yina hace un par de semanas.

Mientras Calderón explicaba lo doloroso del proceso, la tatuadora confesó que había sido un proceso complicado, pues tatuar la zona del cuello provoca una molestia muy fuerte, incluso aseguro que tuvo que sostenerle con fuerza las manos a la influencer. “Se le ve hermoso, pero me trasnoché teniéndole las manos”, dijo la mujer.

La Dj compartió el resultado de su nuevo tatuaje si se ganó elogios de sus seguidores - crédito @yinacalderóntv / Instagram

El diseño realizado de costado a costado es conocido en el mundo del tatuaje como una mandala, que tal como Yina lo enseñó se suele hacer solo con tinta negra.