⁠El actor Alejandro Aguilar, esposo de Ana Karina Soto, dio detalles sobre los errores que cometió como padre: “Mi hija no tiene que entenderme a mí”

El actor Alejandro Aguilar habló de la hija que tuvo antes de su relación con Ana Karina Soto - crédito @alejoaguilar82/X

El actor Alejandro Aguilar es una de las caras más conocidas de las producciones de teatro y televisión en Colombia, por su participació en proyectos como El Chapo, Rosario Tijeras, Amor sincero, entre otras producciones que, incluso, lo dieron a conocer internacionalmente.

El también director ha compartido parte de su vida en redes sociales, donde ha revelado detalles de su vida en pareja con la presentadora Ana Karina Soto, con quien tuvo a su segundo hijo Dante.

Pese a que Aguilar no suele dar mucha información de su vida privada, fue en medio de una entrevista para La red que el actor reveló algunos detalles de su relación con su primera hija Violeta, con la que asegura haber tenido un inicio complicado por haber sido muy joven.

El actor reveló que fue inmaduro en medio del proceso de ser padre - crédito @violetaaguilarsilva/ Instagram

“Mi relación con Violeta, que finalmente es mi princesa, fue (compleja), pues yo estaba muy joven y en un proceso totalmente diferente de mi vida, pero debo reconocer que en esa parte de mi vida di papaya. Lo tomé como los jóvenes que creemos que podemos con todo, con un poco de arrogancia... he estado en los momentos que he podido... Y en otros no he podido estar”, explico Alejandro.

El actor confesó que el nacimiento de su hija representó uno de los momentos mas retadoes de su vida, pues teneindio 24 años tuvo que estudiar, trabajar y ser padre, por lo que reveló que incluso Violenta tuvo que acompañarlo en su crecimiento como actor y ella creció en el set de grabación

“Es que hay actores que tiene foto con Violeta, yo tengo fotos con mi generación de actores, tengo fotos con Claudio Cataño y él alzando a la niña… Él en algún momento también me ayudó a cuidarla, pero agradezco mucho la tarea de a mamá, porque esa tarea la ha hecho muy bien”, añadió.

Según lo explica el actor en la entrevista para La Red, la madre de Violeta tuvo que hacerse responsable de ella por 10 años, tiempo en el que Alejandro se establecía como actor, incluso confesó que ahora que es padre por segunda vez, sintió que con su hija fue soberbio por haber sido tan joven.

El actor confesó que la relación con su hija está en construcción - crédito @ alejoaguilar82 / Instagram

“Dante ha estado conmigo en el teatro desde muy bebé, Violeta alcanzó a estar conmigo en algunas cosas, pero si me pregunto realmente mi relación con ella en comparación con Dante fue diferente… Quizás por la soberbia, la ceguera de ese momento y el ego… Mi hija no tiene que entenderme a mí, eso lo va entendiendo con los años, yo soy el que tengo que entenderla a ella, pero eso cuesta y toma tiempo”, añadió el actor.

Además, explicó que después de varios años, cuando creció, se dio cuenta de que una de las enseñanzas más grandes sobre su paternidad fue entender primero a sus hijos antes de sobreponerse en las personalidades de ellos, por lo que asegura que en los últimos años ha podido establecer una mejor relación con su hija.

“Es una relación en construcción, tengo que aprender muchísimas cosas, donde tengo que entenderla más a ella, Violeta no me tiene que entender a mí, yo la tengo que entender a ella, y tengo que reconocer que seguramente tiene muchas heridas y vacíos por como fueron las cosas, por eso estoy como haciendo un trabajo de reconstruir esa relación”, concluyó el actor.

La madre de Violeta de la que se refiere el actor en la entrevista, es la actriz Ana Lucia Silva recordada por su participación en producciones como El Joe, la leyenda y Alla te espero, quien actualmente reside en Estados Unidos, en donde vivió por 10 años durante la infancia de su hija.

La joven vive junto a su madre en Estados Unidos - crédito @yosoyanalusilva / Instagram

Ahora la joven cuenta con más 25 mil seguidores en su cuenta de Instagram y se ha convertido en una influencer de livestyle compartiendo detalles de su vida en Miami, donde vive junto a su madre.