Shakira tendrá ayuda muy especial para elegir al ganador de su Lamborghini: “Me lo voy a llevar yo”

El cantante español, amigo personal de la colombiana, formará parte del jurado que elegirá a los cinco finalistas del concurso - crédito @shakira/Instagram

La cantante Shakira sorprendió a sus fans al anunciar que deseaba regalar un automóvil de su colección de lujo: un Lamborghini Urus morado, especialmente modificado para ella y que apareció en el videoclip de su más reciente sencillo, Soltera.

Inicialmente, el anuncio no fue tomado muy en serio. Incluso Sebastián Yatra, en particular, sospechaba que se trataba de un comentario más de la barranquillera cuando ella se lo mencionó por primera vez. Sin embargo, con el paso de los días, quedó claro que la idea iba completamente en serio, luego de que la cantante confirmara que ponía en marcha un concurso para regalar el automóvil.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“En este carro que he decidido regalar, viví momentos difíciles y alegres, reflexioné, reuní fuerzas, canté y celebré la amistad. Cuando me lo compré, lo hice como un regalo para consentirme al comenzar mi etapa de soltera, pero pronto descubrí que lo que realmente nos ayuda son los vínculos humanos. El carro, la ropa, las cosas materiales… no nos transforman, los vínculos sí: la familia, los amigos, los vecinos”, expresó en sus historias de Instagram al explicar el motivo de su decisión.

“Es mi forma de agradecer tanto amor y de recordar que no fue lo material lo que me ayudó, sino esas personas que amo. Sigamos bailando, que nos hace bien”, añadió.

Shakira confirmó que va a regalar el Lamobrghini Urus que apareció en el videoclip de "Soltera" - crédito @shakira/Instagram

Acto seguido, Shakira dio a conocer las condiciones para participar, entre las cuales se incluyen ser mayor de 18 años, residente legal en los Estados Unidos, registrarse en la web oficial, elcarrodeshakira.com, y subir un video bailando al ritmo de Soltera. El video también debe publicarse en TikTok o Instagram utilizando el hashtag #elcarrodeshakira.

Shakira, junto a un jurado, seleccionará a cinco finalistas basándose en la creatividad mostrada. Una vez elegidos, el ganador será decidido por el público a través de una votación en línea que estará abierta a partir del próximo 5 de diciembre.

El ganador o ganadora, quien recibirá el Lamborghini junto con un cheque de 90.000 dólares para cubrir impuestos y otros gastos derivados del cambio de propiedad, será anunciado al día siguiente en el programa matutino Despierta América, de la cadena Univisión.

Entre las condiciones que puso Shakira para participar en el concurso, señaló que los participantes deben residir en Miami - crédito @shakira/Instagram

Como ya ocurrió con las entradas para Las mujeres ya no lloran World Tour, que superaron todas las expectativas de venta al punto de abrir siete fechas consecutivas en el estadio GNB Seguros de Ciudad de México, todo indica que la cantidad de videos enviados como parte del concurso desbordó a la colombiana. Días atrás, Shakira confirmó que necesitaría ayuda para seleccionar a los finalistas.

“Wow, qué cantidad de videos. Voy a necesitar un poquito de ayuda de mis amigos para poder verlos y seleccionar los finalistas...”, escribió en sus historias de Instagram.

Lo que nadie esperaba era que esa ayuda proviniera de uno de sus mejores amigos: el cantante español Alejandro Sanz. En su cuenta oficial, Shakira compartió un breve video en el que el intérprete de Amiga Mía se mostró dispuesto a colaborar con la dinámica.

“Shaki, voy para tu casa y te ayudo a seleccionar los videos de tus fans para el concurso ese, ¿vale?”, comentó inicialmente. Luego, agregó en tono de broma: “El concurso del carro ese me lo voy a llevar yo”.

Alejandro Sanz anunció que se unirá a Shakira en la elección de los cinco finalistas del concurso para conocer el ganador del Lamborghini Urus que apareció en "Soltera" - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

La propia Shakira le respondió en la historia instantánea, escribiendo encima del video “Aquí te espero para que escojamos los más creativos”. La noticia sorprendió a los fans de la barranquillera, a la vez que dejó abierta la duda de si habrá otras celebridades involucradas en la selección de los cinco finalistas.