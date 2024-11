Animales serán incluidos en los programas de gestión de riesgo de desastres en Colombia: este es el proyecto de ley para proteger a “las víctimas invisibles”

Los animales no están contemplados dentro de la Ley 1253 de 2012 - crédito Colprensa

Una nueva propuesta legislativa busca modificar la Ley 1523 de 2012 para incluir a los animales en la política nacional de gestión de riesgos de desastres en Colombia.

La iniciativa, formulada por parte de la senadora de la República, Esmeralda Hernández Silva (Pacto Histórico) plantea establecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, donde las entidades territoriales podrán adoptar medidas que consideren a los animales en sus planes de prevención y respuesta.

El proyecto de ley contempla a los animales como parte integral en la estructura de planificación, los sistemas de información y los mecanismos de financiación del sistema nacional.

Además, su inclusión se extiende a los componentes de conocimiento del riesgo, manejo del desastre y reducción del riesgo en diferentes escalas.

Para poder implementar estos cambios, será necesario actualizar los escenarios de planificación actuales, explicó en diálogo con Infobae Colombia la senadora.

Dentro de dichas modificaciones se incluiría el Plan Nacional de Gestión del Riesgo, para asegurarse de que los animales estén considerados a nivel municipal y departamental de manera adecuada.

Este enfoque también se refleja en la ampliación del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo, que de ser aprobado el proyecto de ley, incluiría rubros específicos para la protección y recuperación de animales.

La importancia de esta legislación, dijo Hernández Silva, “radica en su enfoque preventivo ante desastres de origen natural o provocados por el ser humano”. Hasta la fecha, no se cuenta con datos precisos sobre el impacto que estos eventos han tenido en diversas especies animales, una brecha que esta propuesta busca cerrar.

Los argumentos de la senadora Esmeralda Hernández

“Para que un proyecto de ley se convierta en ley de la República, tiene que surtir cuatro debates, es decir, tiene que hacerse debate tanto en la Comisión en la que es asignada y luego en la plenaria, y luego pasa la otra cámara comisión y plenaria y tiene que votarse someterse a votación es decir, tiene que votarse cuatro veces el proyecto y tiene que haber una votación mayoritaria con mayoría absoluta para que el proyecto pueda seguir a su siguiente debate este es un proyecto que inició que nació en la Comisión Sexta del Senado”, inició explicando la senadora.

Referente a la normativa vigente, explicó la congresista, “hoy hay una ley que está vigente que es la Ley 1523 de 2012, que regula y crea el Sistema Nacional que establece los protocolos que define cuándo se decreta una emergencia, cuándo se decreta una calamidad o un desastre, y cuáles son las líneas de atención, es decir, cómo se articula con las alcaldías con las gobernaciones con los otros ministerios las emergencias para poder ir a atenderlas”, como ocurre en casos tales como inundaciones, deslizamientos de tierra e incendios forestales, entre otros.

Dicha ley, agregó Hernández Silva, “contempla el rescate la evacuación y la atención de personas e incluye también la protección incluso de bienes”. Y es justo en este punto, donde la senadora hizo hincapié, al expresar que “hasta un carro está protegido en la ley, pero los animales son absolutamente inexistentes (...) no existen los animales en la ley; de hecho, si tú buscas la palabra animal en esa ley, ni siquiera aparece, es como si ellos no contaran y no sufrieran en las emergencias”.

Este panorama hacer que la Ungrd no tenga como realizar alguna acción en beneficio de los animales, aclaró la representante. Por ejemplo, no se pueden hacer evacuación de los animales, ni comprar huacales, alimentos y/o medicamentos, ni tampoco se cuenta con equipos de rescate especializados en animales.

“Como no lo contempla, ellos (Ungrd) podrían estar incurriendo en un peculado, y eso es absolutamente injusto porque muchas víctimas de las emergencias son los animales, y lo hemos visto en Colombia muchísimo con lo que pasó en La Mojana. Como las evacuaciones no las puede hacer el Estado y no hay ninguna entidad que tenga la potestad y la facultad, siempre toca con particulares (que suelen ser los rescatistas). Otro caso puede ser lo que ocurrió en inmediaciones al Nevado del Ruiz, en 2023”.

En esos casos, se “tenían que evacuar a las familias de la zona de riesgo, pero no les permitían llevar a los albergues a sus animales compañeros, entonces tenían que abandonar a sus perros, a sus gatos, y esto también tiene implicaciones económicas muy fuertes porque también quedan abandonados todos los animales de producción (gallinas, vacas y cerdos); muchos de ellos mueren de sed y hambre porque no hay quien las de comida, por lo mismo que la zona está evacuada”.

La senadora que formuló el proyecto, busca que con esta iniciativa los animales puedan ser también reconocidas como víctimas, y ella misma asegurá que son “las víctimas invisibles” en medio de cada ola invernal que provoca emergencias, o en el caso de los incendios forestales, donde quedó demostrado en La Mojana la situación que vivieron algunas especies, como monos.

“La Unidad está trabajando en unos protocolos en los que se establece cuál es la ruta, pero los protocolos son casi imposibles de implementar”. Por este motivo la senadora Hernández busca que este proyecto se convierta en ley, y para ello espera que el apoyo por parte de la Ungrd, en cabeza de su director, Carlos Carrillo, que salió a respaldar su propuesta, tenga eco y se materialice en la inclusión de los animales dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres.