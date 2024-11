Yina Calderón defendió a Marcela Reyes tras ser acusada de plagiar su emprendimiento: “Para todo mundo hay”

Tras comentarios negativos hacia Marcela Reyes, Calderón reafirma la diversidad y el tamaño del mercado. No se considera la única pionera en este negocio - crédito chismescalientescol / Instagram

Yina Calderón mostró su disposición de apoyar a su amiga y colega Marcela Reyes en su nuevo emprendimiento en el mundo de las fajas, según un video compartido en Instagram. La creadora de contenido huilense, quien tiene una amplia experiencia en este sector, ofreció su ayuda a Reyes, afirmando que el mercado es lo suficientemente grande para que varias personas puedan participar sin problemas.

Esta declaración surge después de que un usuario de dicha red social acusara a Reyes de ser una “copiona” por incursionar en un negocio similar al de Calderón. La influenciadora, conocida por su manera directa de hablar, no dudó en defenderla de las críticas. La ex protagonista de Nuestra Tele enfatizó que no considera que Marcela, ni otras figuras como la Barbie o Epa Colombia, sean imitadoras por lanzar productos relacionados.

“Ni Marcela Reyes es copiona, ni la Barbie tampoco por sacar cinturillas, ni la Epa Colombia por hacer publicidad de fajas. O sea, para todo mundo hay. Para mí hay clientes, para ellas, hay clientes, y yo no soy la dueña de las fajas”, afirmó Calderón, destacando que hay espacio para todos y que no es la única dueña.

La influenciadora, que ha estado involucrada en varios escándalos en las redes sociales debido a sus comentarios sobre figuras del entretenimiento colombiano, mostró un lado diferente al hablar sobre sus amigos. En su mensaje, dejó claro que está dispuesta a compartir su conocimiento y recursos con Reyes y otras personas interesadas en el negocio de las fajas. “Lo que necesiten, a la orden. Yo vi 10 años dándole a este mercado y si las puedo ayudar en telas, dándoles proveedores, datos, háganle, de una”.

Este gesto resalta la importancia de la colaboración y el compañerismo en el mundo del emprendimiento, especialmente en un mercado competitivo como el de las fajas. Calderón, a pesar de su reputación controversial, demuestra que valora las relaciones personales y está dispuesta a ayudar a sus amigos a tener éxito en sus proyectos.

No es la primera vez que Yina Calderón defiende a Marcela Reyes

En días pasados, Yina Calderón salió en defensa de Marcela Reyes tras las críticas que recibió por su actividad en redes sociales, en medio de la delicada situación que atraviesa su expareja, DJ Exotic. Es de recordar que en su momento, se difundió el rumor de la supuesta muerte de Daniel Alejandro Salinas, el DJ, lo cual fue desmentido por ella, quien continuó publicando contenido relacionado con sus negocios en redes sociales. Esta actividad generó comentarios negativos por parte de algunos internautas, quienes consideran inapropiado que la influenciadora, madre del hijo de DJ Exotic, mantenga su presencia en redes en un momento tan complicado.

El incidente que dejó a DJ Exotic gravemente herido ocurrió tras un concierto de Arcángel en la plaza de toros de Cali, donde fue trasladado inicialmente a la Fundación Valle del Lili antes de ser llevado a Bogotá el 5 de noviembre. Actualmente, su estado de salud es reservado. La situación ha sorprendido a sus familiares, incluyendo a Reyes, quien ha intentado proteger a su hijo Valentino de la información que circula en redes.

A pesar de la situación, la DJ continuó promocionando sus productos y servicios en redes sociales, lo que ha sido mal visto por algunos usuarios. En respuesta a las críticas, Yina Calderón utilizó sus propias redes para defenderla, argumentando que, aunque su familia está pasando por un mal momento, ella no puede dejar de trabajar, ya que es el sustento de su hogar y de su hijo. Calderón expresó su sorpresa ante los comentarios que sugieren que Reyes debería estar en el hospital en lugar de seguir con su actividad laboral.

“Lo que a mí me aterra son algunos comentarios de las personas escribiéndole a Marcela Reyes: Ay, debería estar en el hospital, ay, qué hace subiendo historias, ay, qué hace subiendo productos… ¿Entonces no trabaja, nenes? Amor, el papá del niño está luchando por salvar su vida, ella tiene que ir a trabajar, porque si uno no trabaja no come. ¿Usted cree que el hecho de que ella esté subiendo eso significa que ella no se siente mal?”, expresó Yina.