Shakira reveló detalles inéditos del Lamborghini Urus que está regalando: “Viví momentos difíciles y alegres”

La ruptura de Shakira con Gerard Piqué ocupó los primeros lugares de la prensa rosa a nivel mundial.

La historia de la infidelidad que protagonizó el exfutbolista en España, que sucumbió a los encantos de una joven Clara Chía, de 23 años, tuvo diferentes menciones en los medios de comunicación que pusieron a la barranquillera a ‘facturar’.

Junto con la historia, vinieron varios temas en los que la barranquillera le tiraba dardos cargados de ironía y rencor al padre de sus hijos.

El primer tema dio pistas de cómo se enteró de la infidelidad gracias a una mermelada en la nevera -Te felicito-, para después cantarle al desamor con el tema Monotonía, que una vez más mostró las secuelas que le dejó la separación.

A estas dos primeras se unieron la bomba que la catapultó de nuevo al estrellato llamada Shakira – BZRP Music Sessions #53 en la que una recompuesta artista y madre, recién salida al mercado de la soltería le cantaba todas sus verdades a Piqué.

Como el hecho de la deuda con la Hacienda española, el haberse mudado frente a sus suegros en Esplugues de Llobregat y la persecución de la prensa en Barcelona, una ciudad donde la colombiana se sentía presa.

Previo a su traslado definitivo a Miami, Shakira estrenó dos colaboraciones más junto a Karol G y Manuel Turizo, que nuevamente iban con frases más sutiles: TQG y Copa vacía en 2023.

Pero no fue hasta el 2024, que la artista pop colombiana sorprendió a sus seguidores con dos noticias: la primera de ellas tenía que ver con la gira mundial que arrancaría en Estados Unidos y, posteriormente, llegaría a Latinoamérica. Y la segunda, con el lanzamiento de su canción Soltera, un himno al empoderamiento femenino.

La historia detrás de su Lamborghini Urus S

El video de su más reciente sencillo incluyó un lujoso carro de la marca Lamborghini y de referencia Urus S, en un llamativo color morado, que se robó todas las miradas al asegurar que se lo regalaría a uno de sus seguidores. Al confirmar el detalle que tendría con sus fans, pero que solo beneficiaría a los residentes en Estados Unidos, la barranquillera sorprendió con un mensaje que conmovió a millones.

Aunque sus seguidores vieron a la artista detrás siempre de una sonrisa a cada evento al que asistía, emocionada por volver a respirar aires de grandeza en su carrera, detrás de esta fachada hay una historia de vacíos según lo dejó ver en su publicación en redes. De acuerdo con Shakira, la adquisición del codiciado carro diseñado especialmente para ella, no fue más que un intento de consentirse a ella misma al iniciar la etapa de soltería con dos hijos en el camino.

“En este carro que he decidido regalar, viví momentos difíciles y alegres, reflexioné, reuní fuerzas, canté y celebré la amistad. Cuando me lo compré, lo hice como un regalo para consentirme al comenzar mi etapa de soltera y pronto descubrí que lo que nos ayuda son los vínculos humanos”, aseguró la cantante en la publicación.

Sin embargo, encontró que este tipo de adquisiciones materiales no la llenaban completamente o ayudaban a esa transformación que estaba buscando. Y agregó: “El carro, la ropa, las cosas materiales… No nos transforman, los vínculos s+i, la familia, los amigos, los vecinos … Es mi forma de agradecer tanto amor y de recordar que no fue lo material lo que me ayudó, sino esas personas que amo. Sigamos bailando que nos hace bien”, concluyó.