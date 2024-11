Alejandro Éder se pronunció sobre ataque a la Policía en Cali: “Estamos recuperando el orden y la seguridad”

Un motociclista atacó a un patrullero con un arma blanca en vía pública - crédito @CWMasNoticias

Un hecho de intolerancia se presentó en las inmediaciones de la sede principal de la Universidad del Valle, al sur de la capital del Valle de Cauca. Un conductor de motocicleta realizó un cruce prohibido y un agente de tránsito lo detuvo para pedirle documentos.

Ante esta acción, según informó el medio local CW+ Noticias, el conductor sacó un arma cortopunzante para amenazar al agente del orden. Este sujeto se encontraba en compañía de una mujer en aparente estado de embarazo. En el video compartido por este medio, se puede ver que, incluso, el ciudadano amenaza con dañar el vehículo del policía, una motocicleta de color blanco.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El alcalde aseguró que las acciones fueron indebidas por el ciudadano - crédito Colprensa

El vehículo del ciudadano, es de color negro con parches rosados. Al final, el ciudadano se sube a su motocicleta, seguido por la mujer que mencionaba estar en estado de gestación, y arrancó su moto para escapar del lugar ante la mirada de varios testigos y del propio agente.

Cabe destacar que el policía no sufrió ningún daño y el video se hizo viral en Cali, hasta llegar a la vista del alcalde.

Por esta razón, el mandatario de la ciudad, Carlos Eder, aseguró que este tipo de acciones no son aceptables en la capital vallecaucana, agregando que los policías están en la metrópoli para cuidar a los ciudadanos y no perjudicarlos: “Estos actos son inaceptables, la autoridad está para cuidarnos y la debemos respetar. No crean que los controles son para molestarlos; al contrario, son para evitar tragedias”.

Continuó afirmando que en la mayoría de accidentes de tránsito, los principales afectados eran los motociclistas, con el 60% de los muertos. Luego llamó a los capitalinos del valle del Cauca a tener cultura cívica para evitar este tipo de acciones que no dejaban bien parada a la ciudad.

El alcalde afirmó que los agentes de tránsito están para proteger a los ciudadanos y no afectarlos (imagen de referencia) - crédito Colprensa

“¿Saben cuántas vidas podríamos salvar si todos cumplieramos las normas viales?”, dijo Eder, “De la mano de las autoridades estamos recuperando el orden y la seguridad en las calles por el bienestar de familias enteras. Respetemos a nuestras instituciones y ¡entre todos!”.

No obstante, en esta publicación, varios usuarios parecieron ponerse del lado del ciudadano. Uno de estos comentó: “No creo que sea porque ya se acerca diciembre... Los guardas no se pueden quedar sin sus aguinaldos”.

Otro agregó: “Cuál cuidar a los ciudadanos y de proteger si lo único que hacen es extorsión a los colombianos, la buan educación se hace es hablando y corrigiendo, no extorsionando, y si va a proteger PONGA TODO AUTO SIN POLARIZADO SIN EXCEPCIÓN en Cali, el que nada debe, nada teme”.

También hay que agregar que muchos ciudadanos sí estuvieron de acuerdo con la opinión del mandatario y esposo de la reconocida exreina Taliana Vargas, que hoy es gestora social.

El mandatario aseguró que la ciudad tendrá un refuerzo en materia de seguridad para finales de año - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Cifras de accidentalidad en Cali

Según el noticiero 90 minutos, se han presentado 219 casos de accidentes en lo corrido de 2024 con corte de octubre. Según las cifras entregadas por la Secretaría de Movilidad de Cali, los motociclistas son el mayor agente vial afectado en los siniestros, puesto que se registraron 98 víctimas fatales del total de afectados.

En el segundo escaño de afectados se encuentran los peatones, con 78 personas afectadas. Los pasajeros de motos representan un porcentaje pequeño en la accidentabilidad vial caleña, con 18 casos en el tiempo mencionado.

El medio citado entrevistó a Víctor Vallejo, experto en movilidad, y este aseguró que hace falta endurecer las medidas que toman las autoridades con respecto a las normas que están establecidas: “La ausencia de la aplicación de la normatividad legal en cuanto a la obligatoriedad del menor de edad, desde el momento del jardín infantil hasta cuando se gradúa de profesional, es necesario tener cátedra de educación en seguridad vial”.