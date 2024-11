Sebastián Yatra sigue dudando de que Shakira regale el lujoso Lamborghini que apareció en “Soltera”: “No sé si le creo todavía”

Hace varios días Shakira y Sebastián Yatra protagonizaron reel en el que la barranquillera sugirió que le regalaría su Lamborghini a un fan - crédito @shakira y @sebastianyatra/Instagram

La expectativa con Las mujeres ya no lloran World Tour, la próxima gira mundial de Shakira, sigue en alto tras confirmarse los 40 conciertos que la llevarán durante el primer semestre de 2025 por el continente americano. Con fechas agotadas en cada destino, la gira dará inicio en febrero en Brasil, y por el momento es un hecho que pasará por Perú, Colombia, Chile, Argentina, México, Estados Unidos y Canadá, a la espera de que se sumen fechas en Europa para el segundo semestre del año.

Mientras llega el inicio de la gira, la colombiana dio de qué hablar hace varios días durante una curiosa publicación en la que estuvo acompañada de Sebastián Yatra, en la que sugirió que podría regalar un vehículo de su colección, un Lamborghini Urus S de color morado que apareció en el videoclip de Soltera, su más reciente sencillo.

“Es algo que he estado pensando, quiero que lo tenga un fan, alguien que sea feliz aquí en este auto”, comentó en el reel que se difundió en las redes sociales. Aunque no faltaron los que se tomaron sus palabras como una tomadura de pelo al intérprete de Dos Oruguitas (debido a que este le pidió que le regalara el vehículo), la conversación causó tanto revuelo que los medios de comunicación quieren saber hasta qué punto es cierto lo que plantea Shakira.

Sebastián Yatra reveló que estuvieron escuchando canciones de Carlos Vives con Shakira en su Lamborghini - crédito @sebastianyatra/Instagram

Aunque el propio Yatra afirmó en el propio clip que no creía que la barranquillera lo fuera hacer, la cadena Univisión le preguntó sobre este tema durante la gala de los Latin Grammy que se celebró el pasado jueves 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami. La periodista le preguntó si en el Lamborghini de Shakira sonaba la música de Carlos Vives, que durante la gala fue homenajeado como Personal del Año. Ante esto, el paisa contestó “por supuesto, estuvimos escuchando pura música, nos escuchamos los álbumes completos de Carlos en el carro de Shakira”.

La conversación continuó cuando le preguntaron cómo sonaban los altavoces del automóvil, a lo que respondió diciendo “Van a sonar muy bien para la persona a la que le regale el carro. A mí no será, ya me lo dejó clarísimo”. Cuando la periodista insistió en saber si en serio lo iba a regalar”, el cantante se limitó a responder “Eso dice. Yo no sé si le creo todavía”.

El paisa afirmó que todavía duda de la barranquillera y su curiosa iniciativa - crédito Univisión

De todos modos, las risas no faltaron luego de que afirmara que el automóvil es muy rápido y hasta lo comparó con uno que aparece en la serie El Pingüino, de HBO, protagonizada por Colin Farrell y que según dijo, está viendo en la actualidad. Para cerrar el tema, Yatra hizo una invitación al hipotético ganador del carro: “El que se lo gane que me saque a pasear. Ella no anda en bicicleta”, finalizó entre risas, haciendo una referencia a la canción que grabó Shakira con el propio Carlos Vives.

Cabe recordar que, en los Latin Grammy, Shakira se quedó con uno de los gramófonos de la velada en la categoría Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina, gracias a Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix), la remezcla que hizo el neerlandés de la recordada sesión de la colombiana con el productor argentino que causó furor durante 2023. La misma se incluyó en Las mujeres ya no lloran, su larga duración publicado en marzo y que marcó su primer trabajo de estudio en siete años desde El Dorado y en el que hubo colaboraciones con Karol G, Manuel Turizo, Grupo Frontera, Cardi B y Rauw Alejandro, entre otros.