Petro arremetió contra reclutadores de menores: “Muestra no sólo la debilidad del grupo violento al que nadie se junta por su propia voluntad”

Una joven que fue reclutada por las Farc reveló detalles de su tragedia - crédito Colprensa

En la mañana del 19 de noviembre el presidente Gustavo Petro hizo una publicación en su cuenta de X, criticando la postura de varios grupos armados al margen de la ley sobre el reclutamiento de menores de edad.

“El reclutamiento forzado de niños y niñas es un delito execrable. Muestra no sólo la debilidad del grupo violento al que nadie se junta por su propia voluntad, solo de manera forzada, sino que están dispuestos a usar a los niños como escudos humanos en los combates contra el estado El grupo armado no está ya para buscar “justicia para los pobres”, sino que usa a pobres y personas débiles para lograr su objetivo que no es más que la codicia. Aquí la fuerza pública rescata una menor llevada forzadamente a la violencia”, escribió Petro.

Petro arremetió contra reclutadores de menores - crédito X