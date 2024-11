Jessica Cediel salió al paso a las críticas por subir fotos ‘candentes’ en redes sociales: “Ser cristiana no me limita”

La presentadora se desahogó con sus seguidores por las críticas que recibió más reciente publicación - crédito @jessicacedielnet/Instagram

La reconocida modelo y presentadora colombiana Jessica Cediel es una de las celebridades más queridas en el país por su seguridad y autenticidad. Además, ha consolidado una gran fanaticada en sus redes sociales gracias a la creación de contenido en el que día a día reafirma su compromiso con el cuidado de su salud, además de compartir aspectos importantes de la vida.

A pesar de que suele recibir comentarios positivos por parte de sus más de 10 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, la presentadora de 42 años se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática tras publicar una serie de fotografías en su cuenta de Instagram el pasado 18 de noviembre de 2024.

En las imágenes, Cediel luce un atuendo que destaca su figura, acompañado de tacones altos que le otorgan un estilo elegante y moderno. Sin embargo, la publicación no solo atrajo elogios, sino también críticas, generando un debate alrededor de su forma de vestir y su fe cristiana.

Sin embargo, Jessica salió al paso a las críticas, defendiendo su postura, ya que no ve contradicción entre su fe y las imágenes compartidas: “Mi gente linda, no sé por qué hay tanto revuelo por una foto. Es una foto bonita, no es vulgar, es sexy. La gente que me conoce sabe cómo soy. Ser cristiana no me limita. Mientras se haga con amor y respeto, está bien. No se peguen de cosas que no tienen que pegarse”, afirmó en sus historias de Instagram.

Para la presentadora bogotana, que regresó a la televisión con su participación en La Descarga, del Canal Caracol, generando gran expectativa entre sus seguidores en redes sociales, que muestran interés por detalles de su vida personal, “no toda la vida vamos a tener este cuerpo ni estar en esta estación de la vida. Si te sientes orgulloso, compártelo con amor y respeto”.

En su mensaje, Cediel invitó a las personas a enfocarse en lo positivo y a disfrutar cada etapa de la vida. Aunque la bogotana ha dejado claro que generalmente ignora estos ataques, no duda en responder cuando considera necesario defenderse.

Semanas atrás, en un video que compartió en la misma red social, se le vio notablemente afectada por, al parecer, por el complicado momento que vive su papá. La presentadora se grabó al interior de un auto, exponiendo que estaba pasando por algo que la desestabilizaba.

“Ay, familia, les presentó mi cara, la cara que ustedes a veces no ven, pero que también está”, dijo mostrándose después de llorar.

“Siento tanta rabia hoy, tanta impotencia... hace mucho no me grababa así, pero también sé que del otro lado de la pantalla hay muchas personas que están igual. Pero hay pruebas en las que uno no termina de salir, se acaba una para que llegue la otra, y uno es como: ‘Dios mío, ¿es en serio? Dame fortaleza y ayúdame a entender el para qué de cada situación’”, agregó.

La intención de la presentadora era mostrar la realidad de su vida, en la que, como cualquier ser humano, también tiene días duros y complejos. Muchos se preocuparon por ella, mientras que algunos usuarios cuestionaron la decisión de mostrarse de esta manera en las redes sociales.

“¡Ay, que lora! ¿Por qué se tienen que grabar llorando? No entiendo”, “Llore y pase el mal momento sola o con sus seres queridos, ¿pero por qué la necesidad de grabarse y de que todos la vean?”, “Quién sabe qué está pasando en su vida”, “Qué duro, ¿pero no debería grabarse llorando”, entre otros comentarios.