Expresentadora de ‘CM&’ dejó la televisión y se fue a vivir al campo: “Era momento de empezar a vivir más en concordancia”

La vida en la ciudad puede llegar a verse caótica desde diferentes aspectos; por ejemplo, el constante ruido de los pitos de los carros, los trancones, así como el estrés que se vive por las responsabilidades.

Sin embargo, hay figuras del entretenimiento en Colombia que deciden dejar de lado todas estas aventuras citadinas y se radican definitivamente en el campo, para iniciar una nueva etapa en sus vidas.

Este fue el caso de la presentadora Gina Acuña, que desde hace más de cinco años se retiró de la televisión, radicándose definitivamente en el campo, y dio un giro de 180 grados a su vida.

Los televidentes la recuerdan por sus constantes apariciones en el noticiero CM&, que lastimosamente presentó su última emisión el 14 de noviembre y dejó a más de uno con nostalgia.

Según se conoció recientemente, Acuña encontró un punto de quiebre durante la pandemia por el covid-19, dejando de lado el noticiero en el que permaneció durante varios años y se dedicó de lleno a promover el bienestar.

Es la fundadora de la Academia del Bienestar Online, donde imparte clases de yoga y adicionalmente, realiza retiros espirituales en su finca.

Sumado a esto, la comunicadora se dedicó de lleno a crear su propio emprendimiento de mercados orgánicos, en el que trabaja junto a su familia. Fue durante el tiempo en el que trabajo en la casa informativa, encontró la pasión por promover el bienestar en quienes la rodeaban, por lo que al llegar la pandemia no dudó un solo instante en formalizar su retiro, según dijo en una entrevista con la revista Vea.

“Ya era algo que venía pensando. Creía que ya era un momento de empezar a vivir más en concordancia con lo que con lo que me apasiona de otra manera, no solamente profesionalmente en los medios, sino también con el bienestar. Creé la Academia del Bienestar Online. Es un espacio muy gratificante porque más allá de que haya personas inscritas en las clases y en los cursos, la gratificación de saber que estoy contribuyendo, de una manera positiva en la vida de alguien, no tiene ningún precio. Eso no se mide con ningún cheque ni con absolutamente nada.... Yo le pedí a Dios que me guiara y que me ayudara porque no tenía un plan”, reconoció.

Según dijo, el cambio del noticiero RCN a CM& fue la oportunidad perfecta para dedicar tiempo para ella, el cuidado de su cuerpo y mente, por lo que “empecé a practicar yoga”, recordó en entrevista con Vea. Asimismo, aseguró que “fue un gran regalo de la vida. Entonces me certifiqué como profesora, empecé a dictar clases porque el tiempo me lo permitía. Entonces, CM& me permitió iniciar este nuevo camino”.

Dónde está radicada Gina Acuña

Después de haber dejado su vida en la ciudad, así como la presentación del noticiero, Acuña decidió radicarse en su finca en Santander, pues por mucho tiempo le pidió a Dios que “un día, no muy lejano, me devolviera aquí y que pudiera vivir en mi finca porque este lugar es muy especial para mí”. Según dijo para el medio citado, cada 15 días viaja a Bogotá a entregar los mercados que ella misma reparte que incluyen frutas, verduras y leche que produce su nuevo hogar.

Y agregó que son muchos los comentarios que recibe del porqué no busca ayuda para las entregas, por lo que no duda en responder que todo eso forma parte de la conexión que siente con su entorno. “Me aseguro de que desde que les recibo el pedido en el contacto por el chat, hasta que se los deje en la puerta de su casa o en sus manos, incluso con un abrazo y con inmensa gratitud, los clientes sepan muy bien qué trato ha tenido el producto y cómo ha llegado y con qué energía ha llegado, porque eso es muy importante también en la cadena de bienestar”.