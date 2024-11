Aprenda a detectar si el arroz que le venden en la tienda es realmente natural

Expertos recomiendan revisar la fecha de caducidad y si el arroz no contiene larvas - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Sin lugar a dudas, uno de los alimentos que no puede faltar en la mesa de los hogares colombianos es el arroz.

No obstante, al momento de adquirirlo en las tiendas o supermercados del país, se debe no solo mirar la fecha de vencimiento, sino que hay que observar si no hay presencia de larvas, lo que podría afectar la salud de las personas.

Una de las preocupaciones brindadas por organismos de salud del país es el crecimiento de la venta de arroz de plástico. El producto fue creado supuestamente a partir de materiales plásticos o sintéticos para imitar al arroz real.

Estos falsos granos serían una imitación visual y, en algunos casos, habrían sido mezclados con arroz natural, lo que generaría una apariencia casi idéntica al producto auténtico.

Inicialmente, los rumores sobre la venta de arroz de plástico comenzaron hace unos años, principalmente en Asia, en mercados como China y la India, generando gran preocupación entre consumidores por posibles daños a la salud.

Sin embargo, en Colombia empezaron las denuncias en 2017, cuando usuarios de redes sociales denunciaron la presencia de este producto en el territorio nacional, al tanto que desde el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) descartó la posibilidad de que este producto este circulando por el país.

Aunque los reportes iniciales señalaron que podía ser un producto falso hecho a base de plásticos, en la mayoría de los casos investigados las autoridades encontraron que los granos extraños correspondían a defectos naturales del arroz, contaminantes o simplemente a rumores sin evidencia.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversas autoridades de seguridad alimentaria han seguido estos informes sin hallar evidencia contundente de que el arroz de plástico esté ampliamente distribuido en el mercado.

No obstante, la alerta continúa en los hogares colombianos, por lo que especialistas recomendaron no consumir arroz de plástico, ya que podría ser perjudicial para la salud porque puede generar toxicidad crónica y retrasar el metabolismo por su rápida absorción.

Frente a ello, existen cinco formas para conocer si lo que consumimos corresponde al arroz natural o, en su defecto, al arroz de plástico.

Así se comprueba si es arroz de plástico

Identificar arroz de plástico, una preocupación que ha surgido ante reportes de arroz falso en algunos mercados, puede hacerse observando ciertos aspectos clave. Aunque los casos confirmados de arroz plástico han sido pocos y es una práctica poco extendida, existen algunas señales que pueden ayudar a descartar esta posibilidad:

Prueba de flotación : coloca una cucharada de arroz en un vaso con agua y agítalo. Si el arroz flota, podría contener impurezas, aunque no necesariamente plástico. El arroz auténtico generalmente se hunde porque es más denso que el agua .

Prueba de calor : toma una pequeña cantidad de arroz y caliéntalo en una sartén sin aceite ni agua. Si es arroz auténtico, se dorará ligeramente y emitirá el aroma característico del cereal. Si contiene materiales plásticos, podría emitir un olor fuerte y desagradable a plástico quemado, o incluso podría derretirse .

Prueba de aplastamiento: coloca unos granos de arroz en un mortero o simplemente aplástalos con algo pesado. El arroz verdadero se romperá en polvo fino. En cambio, los granos de plástico son más difíciles de pulverizar y podrían deformarse sin romperse completamente.

Prueba de cocción : al cocinar el arroz, observa su textura y olor. El arroz auténtico se ablanda y toma una textura suave cuando se cocina, mientras que el arroz falso (si contuviera plástico) podría conservar una textura extraña o un olor desagradable, indicando que hay algo inusual.

Prueba de moho: deja una pequeña cantidad de arroz en un recipiente cerrado y húmedo durante unos días. El arroz auténtico puede desarrollar moho debido a la humedad, mientras que el arroz falso con materiales plásticos no mostrará signos de descomposición en el mismo tiempo.

No obstante, es raro encontrar arroz falso en los mercados formales, por lo que si tienes dudas sobre la autenticidad del arroz, lo más seguro es comprarlo en lugares de confianza o marcas certificadas.