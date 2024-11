Andrea Petro, la hija de Gustavo Petro, aseguró que en la Casa de Nariño “asustan de noche”: “A mí no me gusta mucho ir por allá”

La hija del presidente aseguró que los empleados de la Casa de Nariño también han sentido presencias extrañas y que "los han asustado" - crédito Jesús Avilés/ Infobae

Andrea Petro, la segunda hija del presidente Gustavo Petro, ha dado de qué hablar en las últimas horas, después de que decidiera destapar sus pensamientos sobre lo que ha ocurrido con su padre y el Gobierno nacional, las acusaciones contra su hermano mayor, Nicolás Petro Burgos, y hasta su cercana relación con su excuñada Day Vásquez.

Sin embargo, en medio de la entrevista concedida a la revista Semana, Andrea Petro reveló detalles curiosos del que se ha convertido en el hogar de la familia Petro desde el 7 de agosto de 2022: la Casa de Nariño. Según comentó, nunca ha pasado una noche en el palacio presidencial debido a experiencias que describió como aterradoras.

Según sus declaraciones, el pasillo donde se exhiben las fotografías de los presidentes de Colombia es el lugar donde ocurren fenómenos extraños, especialmente durante la noche.

“No sé, pero los invito a ir de noche a este pasillo (risas). Sí, yo creo que deberían hacer como unas visitas nocturnas en el Palacio de Nariño, porque asustan de noche, abren puertas, cierran ventanas, eso se presenta bastante y la casa presidencial, pues está en el medio y es inaccesible. O sea, yo me siento encerrada, como en una cárcel de cierta manera, entonces a mí no me gusta mucho ir por allá”, señaló Andrea Petro a la revista.

La hija del presidente se refirió a las pocas ganas que siente de visitar la Casa de Nariño por cuenta de “fantasmas” en el pasillo de expresidentes - crédito Presidencia/Colprensa

La Casa de Nariño, ubicada en el centro histórico de Bogotá, es un símbolo de la política colombiana. Originalmente una vivienda privada adquirida por Vicente Nariño en 1751, fue comprada por el Gobierno en 1885 y, tras varias remodelaciones, inaugurada el 20 de julio de 1908 por el general Rafael Reyes. Desde entonces, ha sido la residencia oficial de todos los presidentes del país.

Andrea Petro mencionó que el ambiente en la Casa de Nariño es “frío y pesado”, y que incluso los guardias de seguridad han reportado experiencias similares. “Ellos te dicen que se asustan de noche”, comentó, añadiendo que las luces se encienden y apagan solas, lo que contribuye a la sensación de inquietud.

“No, a mí me da miedo. Eso da susto, también cuando tienes a los guardias de seguridad y todo tú preguntas y te haces amigo de todo el mundo, porque bueno, ahí es donde tienes que vivir y estar la mayor parte del tiempo. Y sí, ellos te dicen que se asustan de noche y no dan ganas de ir. Los policías y la seguridad cuentan que te prenden luces, se apagan luces. Ay, no, eso es terrible”, señaló la hija del presidente.

Incluso, el periodista Felipe Zuleta ha documentado en algunos de sus libros que ex primeras damas también han sentido presencias extrañas en la Casa de Nariño. Andrea Petro coincide con estas afirmaciones, sugiriendo que el lugar tiene una carga histórica que podría explicar estos fenómenos.

Andrea Petro lanzó su marca Bachué durante la COP16 en Cali - crédito @andreapetro91/Instagram

Además, señaló que aunque no ha discutido estos temas con su padre, el presidente, mencionó que él ha comentado en ocasiones que el lugar es frío y no le agrada estar allí.

Asimismo, la hija del jefe de Estado aseguró que, desde que Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia en 2022, su familia ha experimentado un cambio drástico en su vida cotidiana. Andrea Petro expresó que la exposición pública ha tenido un impacto negativo en su vida y la de su familia, llevándola incluso a mudarse fuera del país debido a las amenazas y ataques que han recibido.

“Todo ha cambiado negativamente, o sea, todas las personas que sueñan con ser presidentes, no sé por qué quieren ser presidentes, es un trabajo bastante tedioso y aún más para las familias, ¿no? Porque hay muchas consecuencias psicológicas sobre esas familias, de ataques, de infamias, de todo”, expresó Andrea Petro en diálogo con Semana.

Andrea Petro, quien también es empresaria, compartió su preocupación por la seguridad de su familia. Afirmó que el constante escrutinio y las amenazas en redes sociales han sido factores determinantes para su decisión de vivir fuera de Colombia. “Me da miedo vivir en Colombia”, confesó, advirtiendo que no desea que sus hijas crezcan en un ambiente tan hostil.