Periodista de Magdalena denuncia amenazas por parte del Clan del Golfo y pidió ayuda al Gobierno Petro: “No me abandonen”

Una estructura del Clan del Golfo en la parte alta de Magdalena estaría detrás de las amenazas al comunicador samario - crédito Colprensa

Desde el jueves 14 de noviembre de 2024, el periodista Idinadiel Fernández, de Radio Magdalena, ha recibido numerosas amenazas de muerte por supuestos miembros del grupo armado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo.

Por medio de sus redes sociales, el comunicador publicó algunos de los mensajes intimidatorios que le llegaron por vía WhatsApp, en donde le habría escrito uno de los comandantes de la organización armada.

“Le escribe un comando del EGC de la parte alta de la zona rural de la Ciénaga. No queremos más sangre de periodistas, pero si no coges el mínimo de estar hablando lo que no debes y de meterte donde no tienes que estar haciendo favores, te vamos a matar”, se lee en uno de los textos publicados por el periodista.

Amenazas del Clan del Golfo contra el periodista Idinael Fernández - crédito @idinaelferca19/X

Además, el supuesto integrante del Clan del Golfo le advirtió que sus comunicaciones están rastreadas, y aseguraron que tiene todo tipo de información relevante a su vida personal. “Tenemos todos tus datos, donde vives, donde estudian tus niños pequeños y el automóvil en el que te mueves (...) sabemos a qué horas entras y sales de la emisora radio Magdalena”, dice el supuesto integrante del Clan del Golfo.

De igual manera, el presunto miembro del grupo armado adjunto varias fotos donde se muestran dos armas de fuego, un revolver y una de alto alcance, con las que buscan intimidar la seguridad del periodista magdalenense.

En su publicación, Fernández solicitó al Gobierno del presidente Gustavo Petro que se garantice su seguridad y la de su familia, ya que sostiene que no es la primera vez que recibe este tipo de mensajes por parte de esta organización criminal.

“Presidente Gustavo Petro. Ministro de Defensa, Iván Velásquez. Requiero de su apoyo, me han amenazado y no es juego porque mencionan a mi familia. No me abandonen”, escribió el comunicador de Radio Magdalena en su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter.

El periodista pidió al presidente Gustavo Petro y al Ministerio de Defensa que brinden su seguridad y la de su familia - crédito @idinaelferca19/X

A su vez, el periodista samario indicó que, desde el año 2023, ha recibido contantes mensajes intimidatorios de grupos armados, tanto que denunció que, en una ocasión, un sujeto desconocido siguió sus pasos cuando iba caminando por las calles de Santa Marta.

“En noviembre del año pasado ya me había llamado el Clan del Golfo. Un señor me llamó por mi nombre y me dijo que su jefe quería hablar conmigo y que le hiciera una entrevista, pero cuando lo llamó me pasó a un hombre que estaba en la Sierra Nevada y que era el comando 66 del Clan del Golfo”, afirmó Idinael Fernández en diálogo con El Espectador.

Frente a este caso, el comunicador sostuvo que el presunto líder comando del Clan del Golfo le iba a entregar información relevante del grupo armado, pero con la condición de que debía ir a un sitio determinado por ellos, sin el acompañamiento de la fuerza pública, hecho que generó la negativa del comunicador, y que derivaron en las amenazas de muerte.

Idinael Fernández, periodista de Magdalena, amenazado por el Clan del Golfo - crédito @idinaelferca19/X

Solidaridad con el periodista Idinael Fernández

Tras hacer su denuncia pública, varios funcionarios locales y nacionales expresaron su solidaridad con el periodista de Radio Magdalena. Uno de ellos fue el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, que hizo un llamado a las autoridades para que avancen con las investigaciones y capturas de los responsables de estas amenazas.

“Nuestra sociedad ha luchado durante mucho tiempo por alcanzar la igualdad en el ejercicio de los derechos civiles y políticos, un espacio donde todos podamos expresarnos y participar libremente en nuestra democracia. Sin embargo, persisten actos infames que buscan intimidar a personas valiosas comprometidas con la construcción de ciudadanía”, expresó el mandatario samario en sus redes sociales.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Periodistas de Magdalena rechazó las amenazas recibidas por el comunicador de Magdalena por parte del Clan del Golfo. “Rechazamos y condenamos todo acto que vaya en contra de la Libertad de Prensa y más aún que esto conlleve a poner en peligro la integridad física del periodista en su función”, señalaron en un comunicado.

El alcalde de Santa Marta se solidarizó con el periodista amenazado por el Clan del Golfo - crédito @CarlosPinedoC/X