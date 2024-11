Sofía de ‘Betty la fea’ regresó al país después de 17 años: en dónde vive y por qué se fue

La actriz Paula Peña habló de su regreso en Colombia - crédito @mapadelosfamosos/Instagram

La actriz bogotana Paula Peña, cuyo nombre de nacimiento es Miriam Elizabeth Avendaño Peña, adoptó su nombre artístico por recomendación del director Jaime Botero, que consideró que su nombre original era demasiado extenso para la industria.

Peña comenzó su trayectoria en la televisión colombiana durante los años setenta, alcanzando notoriedad en producciones como Don Chinche (1985), donde interpretó a la Señorita Elvia, y Dejémonos de vainas (1984-1988), con el rol de Renata de Vargas.

Su proyección internacional llegó con Yo soy Betty, la fea (1999-2001), en la que interpretó a Sofía de Rodríguez, una de las icónicas integrantes del “Cuartel de las feas”.

Después del éxito de Yo soy Betty, la fea, la bogotana decidió alejarse de la televisión y se trasladó a Argentina y Brasil. La actriz regresó al país después de 17 años, aunque visitaba por temporadas a su país natal, y contó en el programa Bravíssimo que vivió 10 años en Buenos Aires (Argentina) y hace 7 años se mudó a Brasil para estar junto a su hija Andrea Negret, que obtuvo una beca para estudiar medicina en ese país.

“Ahora tenemos una excelente relación. Yo quería que ella encontrara su propio camino, por eso pasé 10 años en Argentina. Luego, cuando me cansé de esa vida, ella ya estaba instalada en Brasil estudiando. Entonces la llamé y le dije: ‘¿Sabes qué? Tú allá y yo aquí; mejor nos juntamos’. Además nos extrañábamos”, contó Peña en el programa citado.

La actriz bogotana contó que a su regreso a Colombia sintió el cariño del público, además, reveló que extraña su trabajo en la televisión: “En el supermercado, en el shopping, de verdad que ha sido muy bonito, me ha llenado de verdad. Me hace falta mi trabajo de actuación porque yo soy actriz hace un rato y una de las cosas que me preguntaban es que si no hubiera sido actriz, ¿qué hubiera sido? Y si no hubiera sido actriz, sería actor. Es que eso es lo mío, en esta vida eso era lo que me tocaba a mí, entonces yo no cambio mi trabajo. Ahora, si me toca quedarme quieta, me quedo quieta, tampoco es la cosa dramática”.

Por qué Paula Peña no está en la secuela ‘Betty la fea: la historia continúa’

Gracias al éxito de Betty la fea, el 19 de julio de 2024 la plataforma streaming Amazon Prime estrenó la secuela Betty la fea: la historia continúa; sin embargo, varios actores no hicieron parte de esta nueva producción, una de ellas fue la actriz Paula Peña.

La actriz bogotana contó, en una entrevista con en el programa Bravíssimo, por qué no hizo parte de la secuela: “No he visto (la nueva serie) así como para poder decir alguna cosa acerca de eso. Lo poco que por ahí han pasado, es mi opinión personal, yo siento que perdió el sabor que tenía la original (...) por ejemplo evolucionaron la fábrica de una forma exagerada, rimbonbante y yo digo que eso no somos nosotros (...) ese tipo de cosas que siento que le hacen falta (...) la historia ya está contada, ya se contó, entonces es muy difícil de dónde se agarran para continuar”.

Yo soy Betty, la fea es una telenovela colombiana creada por Fernando Gaitán y producida por RCN Televisión. Emitida por primera vez en 1999, la historia sigue la vida de Beatriz Aurora Pinzón Solano, conocida como Betty, una economista brillante pero poco valorada en el ámbito laboral debido a su apariencia poco convencional. Betty consigue empleo en Ecomoda, una importante empresa de moda en Bogotá, donde enfrenta discriminación y burlas por parte de algunos de sus compañeros. A pesar de esto, su inteligencia y habilidades financieras la llevan a ganarse la confianza del presidente de la compañía, Armando Mendoza, que se convierte en un personaje central en la trama.

La telenovela explora temas como el prejuicio, la presión social sobre la apariencia y las dificultades de una mujer para ser aceptada en un ambiente de alta moda sin cumplir con los estándares de belleza convencionales. Además, el “Cuartel de las feas”, grupo de colegas que también son marginadas, se convierte en un símbolo de solidaridad y apoyo para Betty.