Aida Victoria Merlano también dio una contundente opinión sobre la polémica canción ‘+57’ de Karol G y otros artistas

La influencer también dio su opinión sobre la nueva canción de Karol G y sus colegas - crédito captura de video - @aidavictoriam/Instagram

La colaboración musical entre los destacados artistas del reguetón colombiano Karol G, Feid, J Balvin, Maluma, Blessd, Ryan Castro, Dfzm y Ovy On The Drums ha generado una intensa controversia en el país.

Muchos esperaban que la canción, titulada +57, estrenada el 7 de noviembre, fuera una celebración de la cultura urbana colombiana; sin embargo, ha sido objeto de duras críticas de la revista Rolling Stone, entidades estatales, el Gobierno colombiano, cantantes, ciudadanos e influencers.

La creadora de contenido barranquillera, Aida Victoria Merlano, que constantemente comparte contenido relacionado con su vida personal, pero también opina de las controversias nacionales, dio su opinión en su cuenta de Instagram: “Mi humilde opinión sobre +57″, escribió la influenciadora acompañada de un video.

Al inicio de sus declaraciones, Merlano defendió las letras de las canciones urbanas que se estrenan actualmente, afirmando que le gusta tener relaciones sexuales con ese tipo de música: “Cada música tiene su momento, y si no existieran los reguetones subidos de tono, nosotros, los que disfrutamos de cachondear a nuestra pareja en una discoteca o de tener relaciones con ese tipo de música, pues entonces estaríamos en la nada”.

Sin embargo, destacó que el título del tema no estaba acorde con la letra. Además, señaló que no cree que los artistas tuvieran mala intención con el contenido.

Feid, Maluma, J Balvin, Karol G, Dfzm, Dfzm, Ryan Castro y Ovy on the drums lanzaron un sencillo juntos en +57 - crédito @karolg/Instagram

“Hay una cosa cierta, y es que cuando le pones el nombre de un país a una canción, corres el riesgo de que esa nación se enoje si siente que no la representa, que fue lo que pasó. Ahora, no creo que haya habido mala intención, que alguien haya dicho: ‘Ay, vamos a decir que mamacita desde los fourteen’. Creo que fue más bien una falta de conciencia, no que alguien tuviera una mala intención con eso”, expresó la influencer.

Asimismo, afirmó que la controversia que inició por el sencillo sirvió para abordar temáticas preocupantes que suceden en el país, como la explotación de menores: “Creo que al final sirvió para abrir una conversación sobre una temática que estaba pasando desapercibida, que es la explotación de menores y todo lo que está pasando, que si considero que decir que es que hay canciones que tienen letras peor no es un argumento porque cada música es un reflejo de quienes somos como sociedad y es importante que a medida que vamos teniendo conciencia avancemos en el tipo de música que creamos”.

“Siento que lo bueno de esto es que nos hizo hablar y hacer conciencia sobre temas muy importantes y que se sienta un precedente sobre las cosas que como sociedad ya no se quieren normalizar. Pero siento en mi corazón que no hubo una mala intención”, añadió la barranquillera en un escrito.

La influenciadora también hizo referencia a la canción de la orquesta La Terrífica, estrenada en 1981, llamada Cómo da vueltas la vida: “Hay una canción que dice que el amigo se le convirtió en Mariflor en una época en la que era tabú si alguien de tu familia era gay y de esas cosas nadie podía hablar, hay canciones que denigran a la mujer y que son de una época en la que si la señora se portaba mal el marido le pegaba y todo el mundo decía que era normal en la época en la que tu abuelito tenía a su señora y a otras en la calle con sus hijos extramatrimoniales, entonces cada cosa que se normalizan las letras de las canciones habla mucho de quienes somos como sociedad y muy en el fondo que haya gente que se indigna con estas cosas es un buen escáner porque habla de las cosas que ya no estamos dispuestos a normalizar y eso está bien”.

Por último, la hija de la exsenadora Aida Merlano indicó que las personas en las redes sociales le exigen más a los artistas que a los políticos: “Lo único que sí está mal es que se le exija a un artista lo que no se le exige a las personas que nosotros elegimos para que nos gobiernen, es lo único”.