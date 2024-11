Mujer ataca a vecinos sin razón aparente a plena luz del día: una anciana fue la última víctima

La persona ya ha atacado a otras mujeres en Barrios Unidos - crédito Videos de seguridad en el barrio Modelo

Preocupación es la palabra que se repite entre algunos de los ciudadanos que habitan en el barrio Modelo, ubicado en la localidad de Barrios Unidos, por cuenta de una mujer que ataca vecinos sin razón aparente a plena luz del día. Según ha quedado registrado en cámaras de seguridad, una adulta mayor, de ochenta años de edad, fue la más reciente víctima de esta persona.

El video, publicado por el noticiero City TV, da cuenta de cómo ocurrió el indiscriminado ataque que alertó a vecinos que pasaban por la zona cuando se registró el empujón que dejó con graves lesiones a la mujer de avanzada edad, según comentó un familiar al medio mencionado.

Aunque las autoridades han sido advertidas, no se ha hecho nada para detener a la ciudadana que ha atacado a varias personas en el noroccidente de Bogotá - crédito Policía Nacional

Los hechos ocurrieron el 22 de octubre de 2024 hacia las 12: 30 p. m. La agresora, que viste una camiseta blanca, un pantalón negro y tenis, da un par de vueltas en una esquina una vez aparece en el recuadro buscando interceptar a la víctima, que se acerca desde el otro lado de la calle con una bolsa en la mano derecha y vistiendo prendas oscuras.

La responsable obstaculiza a la adulta mayor en dos oportunidades para evitar su paso a la acera, donde hay un puesto ambulante, y, segundos más tarde, la empuja fuertemente contra el piso. Tras el ataque, se va caminando tranquilamente e incluso mira hacia atrás en dos oportunidades antes de salir del alcance de la cámara de seguridad. Mientras la mujer huye despreocupada, varios vecinos auxilian a la adulta mayor que se encuentra retorciéndose levemente ante el dolor que le produjo la caída. Incluso, un hombre baja de una camioneta que pasaba por la zona para auxiliar a la mujer.

Vecinos imprimieron imágenes de la mujer para avisar a otros ciudadanos de sus ataques ante la no acción de la Policía - crédito Transmisión de "El ojo de la noche"

Según publicó el diario El Tiempo, estos ataques no son nuevos. La mujer, de quien no se tiene su identidad hasta el momento, ha lastimado de otras formas a diferentes ciudadanas y menores de edad en el barrio mencionado anteriormente, pero también en el sector Gaitán, en el noroccidente de la capital colombiana: “Ha agredido a mujeres en el barrio. A una señora le dio un palazo en las extremidades y también a un niño que iba con su mamá por el supermercado”, dijo Adriana Sánchez, una de las residentes de Modelo Norte a CityNoticias.

Los vecinos aseguran, además, que la mujer tiene una discapacidad mental y que por eso realiza estas acciones, aunque no ha sido confirmado por las autoridades. El medio citado también entrevistó a una de las víctimas de esta ciudadana, que aseguró haber sido empujada como la anciana, teniendo lesiones más graves: “Fui atacada por una persona que me dejó tirada en la carretera, en una vía con mucha afluencia vehicular. Me fracturé el radio de la mano izquierda y me dejó con incapacidad de 30 días”.

La agresora huyó del lugar de los hechos como si nada hubiera ocurrido - crédito Videos de seguridad en el barrio Modelo

Por lo anterior, distintos vecinos tomaron la iniciativa de imprimir la imagen que se tiene de la mujer luego de realizar el ataque a la adulta mayor para alertar a otras personas que caminen por esta parte de la ciudad y evitar futuros sucesos que puedan generar una tragedia o más lesiones que afecten la calidad de vida de los ciudadanos.

Según Blu Radio, aunque los vecinos han intentado en diferentes ocasiones interponer una denuncia en contra de esta persona con las autoridades, lo cierto es que no pasa nada, porque los agentes de policía aseguran no tener evidencia suficiente para corroborar los ataques y así poder intervenir en contra de la agresora. Lo anterior, vale aclarar, se da cuando se registran lesiones por parte de, al menos, tres personas.