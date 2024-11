‘Interstella 5555′, la película de de Daft Punk llegará a los cines de Colombia en diciembre

Daft Punk estrenará en Colombia su aclamado filme 'Interstella 5555', lanzado en 2003 y remasterizado para su estreno mundial el 13 de diciembre - crédito Danny Moloshok/Reuters

Considerada como una de las agrupaciones más importantes en la historia de la música electrónica, Daft Punk sigue viva en el recuerdo de los amantes de la música, pese a que en 2021 anunció su separación. Prueba de ello es que el dúo francés decidió celebrar una de las obras audiovisuales más destacadas de sus 28 años de carrera con un ambicioso lanzamiento en salas de cine a nivel mundial.

Se trata de la película animada Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem, que hará su regreso a las pantallas de cine en una versión remasterizada en 4K.

La icónica historia tiene la peculiaridad de que no incluye diálogos de los personajes, sino que es contada exclusivamente a través de las canciones del álbum Discovery (2001). A su vez, de allí se desprenden los videoclips oficiales de cada una de las pistas que se pueden encontrar en el canal oficial del grupo, en YouTube.

En octubre las cuentas oficiales de Daft Punk informaron que la versión remasterizada de Interstella 5555 se proyectaría en más de 800 salas de cine de 40 países, y el martes 12 de noviembre se confirmó que Colombia sería uno de esos países.

10 salas de cine en Colombia serán las encargadas de recibir 'Interstella 5555' el próximo 12 de diciembre - crédito Daft Punk/YouTube

Según se dio a conocer, Cinemark y Cinépolis serán las salas que albergarán una cita única para los fans de Daft Punk, pues se trata de una función única en cada una de las salas. Se sabe que además de la proyección de la película, se presentará una selección de videoclips de Daft Punk, varios de los cuales fueron dirigidos por cineastas como Spike Jonze y Michel Gondry.

Por un lado, Cinemark presentará Interstella 5555 en las salas de Parque Colina y Floresta (Bogotá), El Tesoro (Medellín), Mallplaza (Cali), Parque Arboleda (Pereira) y Parque Caracolí (Bucaramanga). En cuanto a Cinépolis, presentarán el filme en Hayuelos y Mallplaza Calima (Bogotá), el City Plaza (Medellín) y Limonar (Cali). Todas las funciones serán el próximo 12 de diciembre a las 6:30 p. m.

La preventa se abrió este mismo martes y en la página web de ambas empresas se reporta que varias salas agotaron su aforo en dicha etapa. De momento no se conocen planes de abrir fechas adicionales en otras salas, pero se recomienda estar pendientes.

‘Interstella 5555′ la épica historia animada de Daft Punk

Los miembros de Daft Punk tienen algunos cameos en 'Interstella 5555' - crédito Daft Punk/YouTube

Lanzada originalmente en 2003, fue una colaboración entre el dúo francés conformado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, acompañados del director Kazuhisa Takenouchi (conocido por su trabajo en Dragon Ball Z) y bajo la supervisión del animador Leiji Matsumoto, conocido por su trabajo en las series Space Battleship Yamato y Captain Harlock y muy admirado por los dos miembros de Daft Punk.

El largometraje narra la historia de los Crescendolls, una banda de rock alienígena que es secuestrada por un empresario humano con fines siniestros. El villano borra los recuerdos de la banda, los hace pasar por humanos y los manipula para convertirlos en un fenómeno musical en la Tierra con el objetivo de aumentar su propio poder.

La banda ficticia Crescendolls es la protagonista de 'Interstella 5555' - crédito Daft Punk/YouTube

El proyecto comenzó a gestarse en octubre de 2000, cuando Matsumoto creó los personajes de la película. Aunque el álbum Discovery se lanzó en 2001 (y se encargó de consagrar a Daft Punk como un fenómeno pop internacional), la película no debutó hasta su estreno en el Festival de Cine de Cannes, dos años después, en 2003. Pese a la demora en el estreno, Interstella 5555 fue aclamada por sus animaciones y la capacidad de contar una historia conmovedora solo valiéndose de la música.

Gran parte del atractivo de su estreno en cines es que permitirá a los fans volver a disfrutar de una experiencia audiovisual en la pantalla grande mientras gozan con los clásicos que se desprendieron de Discovery, como One More Time, Harder, Better, Faster, Stronger, Superheroes, Something About Us, Voyager o Face To Face.