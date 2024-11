Hermana de DJ Exotic le dedicó unas emotivas palabras: “Deseo seguir compartiendo contigo esta vida”

El conocido Exotic DJ resultó gravemente herido y fue trasladado a Bogotá - crédito @exoticmusicsas_/Instagram - captura de video

El nombre de DJ Exotic se ha hecho popular en las últimas semanas, después de que se conociera el atentado del que fue víctima al interior de un motel en el Valle del Cauca. A través de las redes sociales se hicieron virales las imágenes cuando este fue baleado por hombres armados, que ingresaron al establecimiento en el que ofrecía una fiesta privada.

Los hechos, que son materia de investigación, ocurrieron en la madrugada del 3 de noviembre de 2024, razón por la que debió ser trasladado de urgencia a una clínica para recibir atención médica. Del mismo modo, versiones sobre una supuesta muerte del DJ se han hecho virales, por lo que su expareja Marcela Reyes debió salir a desmentir tal información y pidiendo que se respetara la integridad de su hijo con Exotic.

Hermana de DJ Exotic no dudó en enviarle un conmovedor mensaje al artista por el difícil momento que atraviesa

Personas cercanas al DJ han expresado su apoyo, al igual que con Marcela Reyes, quien ha estado al frente de la situación, al parecer, por solicitud directa de la familia de su expareja. Una de esas fue la creadora de contenido, Manuela Gómez, que envió un mensaje en sus redes sociales en el que decía que el hijo de los artistas podría verse afectado al recibir este tipo de información.

Otra de las que envió un mensaje a Exotic fue su hermana, que a través de sus InstaStories expresó el cariño que siente por el artista: “El plan de tu alma es perfecto, es inevitable sentir dolor y querer que estés a mi lado en este plano. Te doy gracias por ser mi maestro, por enseñarme a amar y amarme, eres el amor de mi vida, como un padre a quien admiro por creer en sí mismo”, expresó la joven.

Pero estas no fueron las únicas palabras de aliento que dedicó la joven a su hermano, pues agradeció por cada uno de los momentos que han vivido juntos pasando de la risa al llanto, al igual que por mover ciertas fibras cargadas de emociones.

DJ Exotic fue herido de gravedad

A lo que agregó: “Es increíble como el amor mueve hasta montañas … Por eso, pensando consciente desde el amor, respeto el proceso de tu alma y acepto el momento, lo que Dios decida, aquí estaré esperando con toda la fe y el amor más profundo de mi alma”.

De acuerdo con sus seguidores, el mensaje de la familiar de Exotic parece una despedida, por lo que muchos aseguran que con la frase “deseo seguir compartiendo contigo esta vida” el DJ estaría perdiendo la batalla con la muerte. Entre los comentarios más destacados están: “Ese pelado se va a salvar, es de esas personas berracas, que no se rinden fácil”; “pienso que los médicos no les dieron más esperanzas, qué momento más difícil”; “que así sea, que Dios lo regrese sano y salvo a su casa”; “ustedes son fuertes, Dios no los va a desamparar”, entre otros.

Marcela Reyes desmintió rumores sobre la muerte del DJ

Por medio de un comunicado replicado a través de su cuenta de Instagram, Marcela Reyes se pronunció sobre los constantes comentarios que apuntaban a que su expareja y padre de su hijo Valentino, había perdido la vida mientras estaba internado en una UCI.

Marcela Reyes, ex pareja de DJ Exotic desmintió la muerte del artista mediante un comunicado

“A través de este medio queremos aclarar de manera oficial que Exotic DJ NO ha fallecido. Lamentablemente, han circulado rumores y especulaciones falsas que han causado gran angustia, especialmente a su madre y a su hijo”, expresó Reyes en la misiva, que aprovechó para pedir que cesen las difamaciones y las mentiras que han surgido en torno al estado de salud de su expareja.

La modelo agregó: “Agradecemos el respeto y comprensión de todos, y les solicitamos que, en lugar de propagar información errónea, verifiquen los hechos antes de compartir cualquier noticia”.