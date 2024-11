Federico Gutiérrez también se despachó contra la canción ‘+57′ de Karol G: “No puedo estar de acuerdo con esa letra”

La investigación se debe a que la hermana del mandatario distrital ocupa un alto cargo directivo en Internexa, filial de ISA - crédito Colprensa

La canción +57, de la artista Karol G, junto con los cantantes Maluma, Feid, Ryan Castro, J Balvin, Blessd y DFZM, sigue generando fuertes críticas por parte de los políticos colombianos.

Uno de ellos fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su profundo rechazo a la letra del tema en específico, teniendo en cuenta que en una parte de esta producción se refiere a una menor de edad. “mamacita desde los fourteen (14)”, se escucha en dicha canción.

“Como alcalde y padre de familia, a mí la letra no me gustó (...) yo escuché la canción y dije: “Ah” hubiera sido una oportunidad para hacer otro tema, pero bueno”, expresó el mandatario antioqueño en diálogo con Blu Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Además, Gutiérrez reconoció las disculpas de Carolina Giraldo y pidió que esta sea una oportunidad para reflexionar sobre el consumo de drogas y la explotación de menores en el país.

“Los conozco a ellos, a sus familias, sé lo que hacen por el país, les tengo un cariño a ellos, pero sí les digo que la próxima oportunidad sea para justamente hacer una canción que sí le aporte mucho al país y a la ciudad. Sé que ellos lo pueden hacer”

También, el alcalde de Medellín señaló que, a pesar de ello, no impide reconocer la labor de los artistas colombianos en el exterior. “No soy de aquellos que, apenas ocurrió esta situación, entro a acabar con todos. No, hay que acompañarlos y decir que cometieron un error, pero esto no puede desconocer los logros y que son esos grandes embajadores que han sido”

Así mismo, Fico Gutiérrez señaló: “que este debate sirva para que no sigamos normalizando el uso de las drogas y el tema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”.